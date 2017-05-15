В Белоруссии наладили производство деревянных велосипедов

МИНСК, 15 мая. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Белорусская компания, занимающаяся производством дверей, предлагает отечественным и зарубежным покупателям деревянные велосипеды, рама которых сделана из березы или ясеня.

Столь необычная в нынешнее время продукция производится вручную.

В этой связи, отмечают на предприятии, "каждый велосипед по-своему уникален, неповторим и ценится дорого, как это всегда было". Велосипед, в основе которого используется береза, стоит 1890 белорусских рублей (около $1 тыс.). Сконструированная двухколесная машина из ясеня потянет на 2290 белорусских рублей (около $1210). Стоимость велосипеда может быть и выше с учетом пожеланий заказчика по его комплектации.

Изготовители обращают внимание на то, что в основу производства закладываются ходовые качества велосипеда. "Важно, чтобы обладатель такого велосипеда мог легко, приятно и эффективно на нем кататься", - отметили в мастерской. В качестве бонуса производитель может изготовить персональную табличку под седло велосипеда, на которую по желанию нанесут надпись или логотип.

Мастера по производству деревянных велосипедов уверены в прочности своих конструкций, предлагая гарантию на деревянную раму на 5 лет. Заказ на партию велосипедов в количестве 10 единиц производитель готов выполнить в течение 30 дней.

Белорусские изготовители рассчитывают на то, что их продукция найдет своего потребителя, учитывая, что "людей, уставших от стремительно развивающейся техногенной среды, все больше будет привлекать природная форма и натуральные материалы".

Известно, что на территории нынешней Белоруссии деревянные велосипеды производились еще в первой половине прошлого века. В музее белорусского Полесья в Пинске (Брестская область) хранится образец велосипеда, полностью созданный из дерева и датируемый 1933 годом.