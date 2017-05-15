Скворцова: сроки строительства перинатальных центров нарушены в четырех регионах РФ

ГОРКИ, 15 мая. /ТАСС/. Сроки строительства перинатальных центров нарушены в четырех регионах РФ, но все работы по ним будут завершены до 31 декабря 2017 года. Об этом заявила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева по вопросу строительства этих центров.

Министр напомнила, что, согласно правительственной программе, планируется ввести в эксплуатацию 32 перинатальных центра в 30 регионах России. При этом на сегодня построены и работают только 13 центров, остальные должны быть введены в эксплуатацию до конца года. По ее словам, в настоящее время построены и планируются к сдаче в эксплуатацию до конца июня шесть центров - в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Хакасии и два центра - в Московской области. В третьем квартале, добавила Скворцова, будут сданы в эксплуатацию центры в Пензенской, Псковской и Сахалинской областях.

"Оставшиеся 10 центров должны быть сданы в четвертом квартале текущего года, при этом уровень готовности этих центров разный. В шести регионах рисков по нарушению сроков мы не видим, там все идет по плану - это Карелия, Якутия, Бурятия, Ульяновская и Архангельская области, а также город Сочи Краснодарского края. Но у нас есть четыре центра, по которым есть риски, и губернаторы этих регионов были приглашены сегодня на совещание, чтобы обсудить возможность дополнительной помощи для нивелирования всех рисков. Речь идет о центрах в Норильске Красноярского края, Тамбовской, Смоленской и Ленинградской областях", - сообщила министр.

По ее словам, в этих регионах строительные работы велись медленно из-за многократной замены подрядчиков и субподрядчиков, а также несостоятельности строительных компаний, занимающихся этими центрами. "Все губернаторы понимают ответственность, понимают, что это важнейшая госпрограмма, от которой зависит в том числе демографическая политика. Поэтому все они взяли на себя обязательства по окончанию строительства до 31 декабря текущего года", - заверила Вероника Скворцова.

На совещании Медведев назвал недопустимым срыв сроков строительства перинатальных центров, отметив, что это может быть поводом для вопросов к конкретным ответственным. "Изначально мы рассчитывали, что запланированные центры будут построены до конца 2016 года, но пока они не введены в полном объеме. В некоторых регионах на то есть объективные причины, в других, откровенно говоря, со сроками проблемы - они сорваны", - отметил премьер. "Это, безусловно, недопустимо и повод для персональных вопросов", - сказал глава правительства.