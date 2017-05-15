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Раненые в апреле при обстреле в Астрахани двое бойцов Росгвардии выписаны из больницы

Общество
15 мая, 17:44 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова

На лечении остается еще один военнослужащий

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АСТРАХАНЬ, 15 мая. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Двое бойцов Росгвардии, раненые в апреле при обстреле бандитами в Астрахани, выписаны из больницы. На лечении остается еще один военнослужащий, сообщили в понедельник ТАСС в управлении Росгвардии по региону.

"Выписаны два бойца Росгвардии, один из них пока направлен на амбулаторное лечение. Военнослужащий, который получил самые серьезные ранения, пока еще находится в главном клиническом госпитале Москвы, в отделении травматологии", - уточнили в управлении. Там добавили, что боец будет находиться в госпитале еще как минимум несколько недель.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, 4 апреля в Астрахани вооруженные неизвестные напали и убили двоих сотрудников ДПС. Позже, 6 апреля, эти же преступники напали на бойцов Росгвардии и ранили троих военнослужащих. Двое из них были прооперированы в астраханской больнице и находились в тяжелом состоянии в реанимации. Вечером 6 апреля бойцы Росгвардии спецбортом были доставлены на лечение в Москву.

Четверо преступников, которые совершили эти нападения, были ликвидированы 6 апреля в рамках спецоперации.

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