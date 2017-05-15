Скворцова: некоторые силовые ведомства хотят "двойного" медобслуживания

ГОРКИ, 15 мая. /ТАСС/. Ряд силовых ведомств не раскрывают списки своих сотрудников в рамках формирования списков работающего и неработающего населения для системы обязательного медицинского страхования, в том числе и для того, чтобы обеспечить их "двойной" медицинской помощью - по гражданской и военной линиям. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова после совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Скворцова напомнила, что по системе ОМС за работающего гражданина РФ платит его работодатель, а за неработающего - регион.

При этом в прошлом году встал вопрос о дополнительной сверке списков неработающего населения, поскольку военнослужащие и люди, которые приравниваются к военнослужащим, на время службы выводятся из ОМС и обеспечиваются в медицинских организациях Министерства обороны, МВД и ряде других.

"Такую работу мы провели со всеми силовыми ведомствами и с Пенсионным фондом, и с регионами, и в настоящее время мы имеем за подписью губернаторов субъектов РФ очищенные и обновленные списки. Они ненамного сократились. Фактически значимого изменения числа неработающих граждан не произошло", - сообщила министр.

"Но во-первых, не все силовые ведомства готовы раскрыть своих сотрудников, это раз. Во-вторых, многие силовые ведомства и предполагают некий "двойной" вариант обеспечения медицинской помощью своих, поскольку их медицинские организации могут только самой базовой помощью обеспечить. А все остальное происходит в гражданской медицине", - отметила министр.