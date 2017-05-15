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Путин поручил без промедлений решать проблему жилья для пострадавших от природных пожаров

Общество
15 мая, 18:05 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 15, мая. /ТАСС

Президент также заявил, что региональные власти должны помогать пострадавшим от природных пожаров и максимально оперативно реагировать на обращения людей за помощью

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Президент РФ Владимир Путин, губернатор Иркутской области Сергей Левченко (второй слева) и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло (третий слева), 15 мая

Президент РФ Владимир Путин, губернатор Иркутской области Сергей Левченко (второй слева) и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло (третий слева), 15 мая

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ИРКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Работа по ремонту и строительству нового жилья или приобретению нового для пострадавших в результате природных пожаров должна вестись без раскачек и промедлений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о ликвидации последствий паводков и пожаров в Сибири и на Урале.

"Действовать нужно без раскачек и промедлений, чтобы люди имели возможность как можно скорее переехать в новое жилье", - заявил президент.

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Глава государства назвал приоритетным вопросом "ремонт и строительство жилья взамен разрушенного пожаром либо приобретение нового на вторичном рынке". "Работа на этом направлении большая", - предупредил Путин, отметив, что по дороге на совещание обсудил эту тему с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

"Прошу доложить, как планируется организовать решение задач во всех регионах, сколько потребуется денежных средств, есть ли они, нет их, каковы источники и так далее, какое содействие необходимо со стороны федеральных властей", - обратился глава государства к участникам совещания. 

Президент заявил, что региональные власти должны помогать пострадавшим от природных пожаров, максимально оперативно реагировать на обращения людей за помощью, без лишней бюрократии провести восстановление всех необходимых документов.

"Нужно максимально оперативно реагировать на обращения пострадавших, без лишней бюрократии провести восстановление всех необходимых документов - паспортов и других", - заявил президент.

Он также обратил внимание властей пострадавших регионов на необходимость держать вопрос денежных выплат гражданам под постоянным контролем. "Как известно, денежные выплаты гражданам в связи с утратой имущества уже ведутся. Прошу региональные власти держать этот вопрос под постоянным контролем. Если есть необходимость - оказать людям помощь в составлении соответствующих документов и заявлений. Вы хорошо понимаете, о чем я говорю, люди опытные", - сказал глава государства.

По его данным, наиболее напряженная ситуация сложилась в Иркутской области и Бурятии. "В Бурятии поменьше, но, тем не менее, проблемы есть. В обоих субъектах сгорели десятки жилых домов. И благодаря слаженной работе пожарно-спасательных подразделений, слава Богу, не допущена гибель людей. Вот это - самое главное, и это хотел бы отметить", - добавил Путин.

"В ходе совещания надеюсь услышать доклады как организована работа по оказанию поддержки пострадавшим гражданам, включая временное размещение и медицинскую, материальную помощь", - сказал глава государства. Путин отметил, что уже успел переговорить по телефону с некоторыми губернаторами по этому вопросу, но "хотелось бы услышать актуальную информацию".

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