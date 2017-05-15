Эксперты: качество городской среды должно стать определяющим фактором при строительстве

САРАТОВ, 15 мая. /ТАСС/. Порядка 600 млн квадратных метров нового жилья планируется построить в России в период с 2017 по 2025 год. По мнению экспертов, застройщикам необходимо развивать городскую среду. Как сообщил ТАСС замглавы Минстроя Андрей Чибис в рамках форума "Среда для жизни: квартира и город", владельцы малого и среднего бизнеса, открывшие свои предприятия на территориях, благоустроенных в рамках проекта "ЖКХ и городская среда", смогут претендовать на налоговые льготы и ускоренную процедуру по предоставлению гарантий по кредиту.

"Министерство строительства начало сотрудничество с Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), в рамках которого будут пересекаться программы по благоустройству российских городов и электронная программа поддержки малого и среднего предпринимательства "Бизнес-навигатор МСП". Речь идет о льготных кредитах, налоговых льготах либо гарантиях, которые выдаются малому бизнесу для того, чтобы он мог получить кредит", - сказал Чибис.

Активно должны заниматься благоустройством городов и власти регионов. В 2016 году тема городской среды стала одним из приоритетных проектов стратегического развития РФ. На проект "Городская среда и благоустройство" государством будет направлено 25,5 млрд рублей. Как пояснил Чибис, регионы, которые не успеют создать пятилетние планы благоустройства до конца 2017 года, будут лишены госфинансирования и оштрафованы.

"Пятилетние планы благоустройства к концу этого года - это ключевое условие в получении федеральной поддержки. Те регионы, которые с этой задачей не справятся, те регионы, у которых программы окажутся чисто бумажным творчеством без активного вовлечения горожан, - мы заберем у этих регионов деньги, которые они уже получили и оштрафуем", - сообщил он.

Замглавы Минстроя добавил, что в каждом муниципалитете также должны появиться новые правила благоустройства.

В программе по развитию городской среды принимает участие 1,37 тыс. муниципалитетов, в которых проживает 99 млн человек.

Акцент на качестве

Партнер конструкторского бюро "Стрелка" Алексей Муратов на форуме отметил, что порядка 600 млн квадратных метров нового жилья может быть построено в городах России в период с 2017 г. до 2025 г.

"Абсолютный рекорд был достигнут в 2015 г., когда было построено 85 млн квадратных метров, в прошлом году - около 80 млн квадратных метров. При этом ставится задача не только не сбавлять, но еще повысить темпы строительства жилья, увеличить их примерно на 30%, достигнуть отметки в 120 млн квадратных метров нового жилья в год, чтобы с 2017 по 2025 г. построить порядка 600 млн квадратных метров жилья", - сказал Муратов.

Эксперт указал на необходимость повышать не только темпы строительства, но и качество жилья.

"Следует формировать разнообразную и компактную городскую среду, такую среду, где абсолютно все функции повседневного обслуживания и подавляющие функции периодического обслуживания находится в 5-10-минутной пешеходной доступности", - считает Муратов.

Среди преимуществ такой среды он назвал контроль общественной транспортной и инженерной инфраструктуры, стимул сервисной экономики, прежде всего самозанятого малого и среднего бизнеса, уменьшение вредных выбросов в атмосферу и создание более комфортных условий для маломобильных групп населения.

Кварталы нового типа

Как отметил Муратов, специалисты во всем мире научились формировать разнообразную и компактную среду, которая похожа на центры европейских городов, но при этом более эффективна. В России же по-прежнему репродуцируются принципы советского периода, принципы строительства панельных микрорайонов в чистом поле, которые не приспособлены для рыночных отношений и развития современной экономики.

Городская застройка нового типа, по мнению спикера, должна представлять собой жилые кварталы, оснащенные всей необходимой инфраструктурой.

"В квартале должно быть не менее 20% коммерческой инфраструктуры - кафе, ресторанов и т. д. Плотность застройки должна составлять 15-18 квадратных метров на гектар, площадь квартала быть не более 2 гектаров - это делает его удобным для перемещения. Высота постройки не большая, ширина улиц не более 30 метров. Архитектурные принципы должны базироваться на максимальной гибкости и возможности при необходимости трансформации площадей из жилой в нежилую", - уточнил Муратов.

Учитывать мнение жителей

В рамках форума эксперты пришли к единому мнению - благоустраивать городскую среду нужно только с учетом пожелания жителей. Так, во Франции существует специальная форма встреч жителей - биеннале "Агора", на которой горожане могут обсуждать вопросы благоустройства и создания комфортной среды.

"Мы создали специальное биеннале, которое называется "Агора" - это встреча, на которую могут прийти все жители, они могут высказаться и выслушать друг друга. Я думаю, это ключевой момент, и жителей привлекать нужно, потому что если жители хотят изменить город, то все будет происходить во много раз быстрее", - сказала директор по развитию градостроительных проектов мэрии Бордо Мишель Ларю-Шарлю.

Привлекать горожан к вопросам создания комфортной среды уже начали в Саратове, где впервые в России открылась тестовая площадка по благоустройству на Привокзальной площади города.

О форуме

Форум "Среда для жизни. Квартира и город" проходил в Саратове с 13 по 15 мая. Программной дирекцией форума выступил Институт "Стрелка".

Форум открылся в Саратове 13 мая фестивалем "Городские выходные". В двух десятках мероприятий, прошедших в рамках фестиваля, приняли участие более 55 тыс. человек. 15 мая началась работа деловой программы. В ней приняли участие 634 делегата из 76 регионов России, среди которых представители правительства РФ, АИЖК, региональных и муниципальных органов власти, девелоперов, СМИ и блогеров. Кроме того, все желающие присоединились к онлайн-трансляции.

Финалом деловой программы стала церемония награждения победителей первого открытого национального архитектурного конкурса на разработку дизайн-проектов для ключевых общественных пространств, который проходил в 15 городах России.

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.