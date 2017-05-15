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Фамилии пяти изменников Родины убраны с мемориала участникам ВОВ в Адыгее

Общество
15 мая, 18:39 UTC+3 МАЙКОП /Корр. ТАСС, Оксана Гамзаева

Фамилии пособников фашистов были нанесены на гранитные плиты при реконструкции мемориала в 2015 году

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МАЙКОП, 15 мая. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Фамилии пяти изменников Родины - жителей аула Блечепсин Кошехабльского района Адыгеи, по ошибке нанесенные во время реконструкции на мемориальную плиту памяти воинам Великой Отечественной войны, удалены. Об этом сообщил ТАСС глава района Заур Хамирзов.

"В 2015 году при реконструкции мемориала в ауле Блечепсин на гранитные плиты вместе с именами погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны были нанесены фамилии граждан, выступавших пособниками фашистов на оккупированной территории Адыгеи. Эта ошибка устранена", - сказал он.

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Глава Кошехабльского района уточнил, что историческая справедливость была восстановлена благодаря местному краеведу. Для проверки достоверности и законности нанесенных надписей администрация района создала специальную рабочую группу. Она направила запросы в военкомат и УФСБ республики. В управлении ФСБ подтвердили, что пять лиц действительно были пособниками фашистов.

"После войны они все были осуждены и отбыли сроки наказания. Рабочая группа продолжает перепроверять все списки погибших защитников Отечества - уроженцев аула Блечепсин, фамилии которых выгравированы на плитах мемориала", - добавил Хамирзов.

Оккупация Адыгеи длилась чуть больше полугода - с августа 1942 года по февраль 1943 года, освобождение территории региона от фашистов осуществлялось в ходе наступательной операции Черноморской группы войск и началось в январе 1943 года. 18 февраля 1943 года войска Красной Армии освободили Тахтамукайский район, аулы Афипсип и Псейтук, этот день считается днем окончательного освобождения Адыгеи.

На фронт в годы войны из Адыгеи были призваны 80 тыс. человек, из них более 33 тыс. погибли. Практически все жители республики были отмечены боевыми наградами, 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.

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