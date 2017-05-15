Путин призвал власти регионов внимательнее отнестись к потребностям пострадавших от стихии

ИРКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил региональные и муниципальные власти внимательнее отнестись к потребностям пострадавших от пожаров и паводков людей, чтобы без внимания не остался ни один человек.

"Все вы понимаете, что люди, когда оказываются в сложной жизненной ситуации, сталкиваются с тяжелыми проблемами, теряют все, что у них было, нажито было, дети на руках, часто инвалиды и люди пожилого возраста. Им не на кого кроме как на вас надеяться. Прошу самым внимательным образом отнестись. Больше ничего не требуется, все остальное есть. Ресурсы есть, денежные средства, нормативная база есть. Если мелочи какие-то возникают, мы это поправим в оперативном режиме", - отметил президент.

"Людям нужно внимание. От этого будет зависеть качество нашей работы. Давайте по-серьезному к этому отнесемся и обязательно выдержим все сроки, особенно там, где проблема является острой, где проблемы затронули большое количество людей. При этом хочу подчеркнуть, ни один человек не должен быть забыт. Самым внимательным образом, пожалуйста, к этому отнеситесь", - добавил Путин.

В совещании участвовали полпреды, главы субъектов и муниципалитетов.