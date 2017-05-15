Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пегов продолжает работать начальником московского метро

Общество
15 мая, 20:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

В пресс-службе метро заявили, что о времени перехода Пегова в РЖД будет сообщено дополнительно

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Дмитрий Пегов продолжает оставаться начальником Московского метрополитена, сообщается в понедельник в Twitter столичной подземки.

"Ряд СМИ сообщили информацию о переходе Дмитрия Пегова в РЖД, однако он в настоящее время продолжает работать начальником московского метро", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе столичной подземки сообщили ТАСС, что Пегов будет курировать пассажирский блок в ОАО "РЖД", а новым начальником Московского метрополитена станет Виктор Козловский.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Московского метрополитена, о времени перехода Пегова в РЖД будет сообщено дополнительно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендикса
2
Разработчики формата mp3 объявили о прекращении действия патентов на него
3
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
4
Нидерланды направили РФ новый запрос о данных радаров при крушении Boeing в Донбассе
5
Group-IB: WannaCry атакует домашние ПК только при выходе в интернет через сеть провайдера
6
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
7
В Белоруссии наладили производство деревянных велосипедов
Темы дня
Загрузка...
Реклама