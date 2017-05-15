Пегов продолжает работать начальником московского метро

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Дмитрий Пегов продолжает оставаться начальником Московского метрополитена, сообщается в понедельник в Twitter столичной подземки.
"Ряд СМИ сообщили информацию о переходе Дмитрия Пегова в РЖД, однако он в настоящее время продолжает работать начальником московского метро", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе столичной подземки сообщили ТАСС, что Пегов будет курировать пассажирский блок в ОАО "РЖД", а новым начальником Московского метрополитена станет Виктор Козловский.
Как рассказали ТАСС в пресс-службе Московского метрополитена, о времени перехода Пегова в РЖД будет сообщено дополнительно.
Ряд СМИ сообщили информацию о переходе Дмитрия Пегова в РЖД, однако он в настоящее время продолжает работать начальником Московского метро— Мосметро (@MoscowMetro) 15 мая 2017 г.