Пегов продолжает работать начальником московского метро

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Дмитрий Пегов продолжает оставаться начальником Московского метрополитена, сообщается в понедельник в Twitter столичной подземки.

"Ряд СМИ сообщили информацию о переходе Дмитрия Пегова в РЖД, однако он в настоящее время продолжает работать начальником московского метро", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе столичной подземки сообщили ТАСС, что Пегов будет курировать пассажирский блок в ОАО "РЖД", а новым начальником Московского метрополитена станет Виктор Козловский.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Московского метрополитена, о времени перехода Пегова в РЖД будет сообщено дополнительно.

Ряд СМИ сообщили информацию о переходе Дмитрия Пегова в РЖД, однако он в настоящее время продолжает работать начальником Московского метро — Мосметро (@MoscowMetro) 15 мая 2017 г.