Деловая программа "WorldSkills Краснодар". Видеотрансляция

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Финал Национального чемпионата Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - самое масштабное в России соревнование профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников 10-17 лет.