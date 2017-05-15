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XXV Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" открылся в Туле

Общество
15 мая, 21:55 UTC+3 ТУЛА /Корр. ТАСС, Алевтина Зубрилина

Торжественная церемония открытия с участием 1,5 тыс. артистов прошла на территории тульского Кремля

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ТУЛА, 15 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. XXV Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" открылся в понедельник в Туле. Торжественная церемония открытия с участием 1,5 тыс. артистов прошла на территории тульского Кремля.

"В прошлом году Тула победила в конкурсе на право принять и провести XXV студвесну. Для нас это большая честь и ответственность, мы постараемся, чтобы вы чувствовали себя как дома. Уверен, что нынешний фестиваль сплотит вас и вы обретете новых друзей, почувствуете их поддержку и дружбу", - сказал во время церемонии первый замгубернатора Тульской области Юрий Андрианов.

Право провести всероссийскую студвесну Тула завоевала год назад в Казани. Участниками нынешнего фестиваля станут победители региональных этапов. В течение четырех дней город примет более 3 тыс. студентов из всех 85 регионов страны.

Программа фестиваля будет включать в себя целый ряд направлений: танцы, музыка, театр, цирк, журналистика и другие. Оценивать команды будут известные артисты театра и кино, телеведущие, представители российской эстрады и шоу- бизнеса, среди которых Егор Дружинин, Эдгард Запашный, Сергей Безруков и другие. Конкурсные программы развернутся на центральных площадках Тулы, для участников фестиваля запланированы также интерактивные мастер-классы и семинары.

Посещение всех музеев Тульской области, а также проезд в транспорте в эти дни для студентов будет абсолютно бесплатным. Для размещения участников задействовано 45 гостиничных объектов. В честь 25-го юбилейного Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" сегодня вышла в обращение почтовая марка. Ее тираж составляет 225 тыс. экземпляров, номинал - 22 рубля.

"Российская студенческая весна" - массовая программа поддержки и развития студенческого творчества, которая реализуется в России с 1992 года. Ежегодно в мероприятиях проекта принимает участие свыше 1,5 млн учащихся из более 700 образовательных организаций России. В этом году юбилейный фестиваль проходит впервые в ЦФО - в Туле и Москве с 15 по 19 мая.

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