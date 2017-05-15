Россиянин укрепил берег, на котором стояла хижина Миклухо-Маклая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Российско-итальянская семья на собственные средства укрепила берег Маклая (восточное побережье острова Новая Гвинея), где в XIX веке стояла хижина Миклухо-Маклая, и он изучал культуру и быт папуасов в естественных условиях. Энтузиаст Валерий Сурин рассказал ТАСС, что впервые попал в эти места в 2013 году и увидел, что еще немного и океан может поглотить место, где работал русский ученый. "Я убедил свою супругу, итальянку по происхождению, Ирму Бруни, что мы должны укрепить берег на собственные средства, не дожидаясь, пока это сделают местные или российские власти, так как они могут не успеть и историческое место будет потеряно", - отметил он.

Берегозащитные работы

Валерий Сурин сообщил, что работы заняли полтора года и потребовали вложения десятков тысяч долларов. "Место, где стояла хижина ученого, всего на 1,5 метра выше уровня моря. В один прекрасный момент океан мог уничтожить историческое место. Чтобы этого не случилось, по береговой линии мы установили подпорную стенку длиной в 60 метров и высотой в 4 метра из железобетона, декорированную кораллами", - рассказал он. Сложнее всего было найти технику - трактор, экскаватор, грузовик, которая могла бы добраться на восточный берег острова, так как сюда ведет лишь одна дорога, непроходимая в сезон дождей, длящийся по 6-7 месяцев в году.

Но и этот вопрос был решен, технику предоставила китайская фирма, а работы осуществили местные жители - 35 человек. "Нам очень помог Питер Бартер, коренной житель этих мест. Его здесь называют "великий вождь", за большой авторитет у местного населения", - отметил Валерий Сурин, уточнив, что вопросы с техникой и рабочими решил именно Питер Бартер.

Помимо укрепления берега супруги восстановили и табличку на мемориальном камне, который в 1971 году на мысе Гарагасси установили в память о соотечественнике советские ученые, прибывшие на океанографическом судне "Витязь". Эта табличка была выполнена из нержавеющей стали со строками на русском и английском языках. Сурин также подарил 20 парт местной школе деревни Горенду, носящей имя Миклухо-Маклая и передал туда подарочное издание дневников Миклухо-Маклая и два русских художественных фильма об ученом, а также один документальный фильм об экспедиции на мыс Гарагасси советских ученых в 1971 году.

20 сентября 2014 года состоялось торжественное открытие отреставрированного памятника Н. Н. Миклухо-Маклаю. На церемонии собралось около 1000 местных жителей, исполнивших ритуальные танцы.

Об ученом

Николай Николаевич Миклухо-Маклай (1846 -1988) великий русский путешественник, ученый, стоявший у истоков отечественной этнографии, как науки. Известен, в первую очередь, своими путешествиями на Новую Гвинею, где изучал папуасов и доказал, что они являются такими же представителями рода "homo sapiens", как и остальные люди, и не относятся к "низшей" или "переходной" расе. Помимо этого, более пятнадцати лет ученый посвятил исследованию Юго-Восточной Азии и Океании, побывав в их самых отдаленных уголках. Многие его материалы до сих пор необычайно актуальны и являются одними из немногочисленных, а порой и единственными источниками по этнографии малоизученных народов.