Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Представители 79 стран примут участие в Петербургском международном юридическом форуме

Общество
16 мая, 0:13 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, мая. /ТАСС

Среди участников форума высшие должностные лица РФ и зарубежных государств, судьи, главы крупных компаний, известные адвокаты и научные деятели, эксперты международного юридического сообщества

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Представители 79 государств примут участие в работе седьмого Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), который пройдет с 16 по 20 мая.

"Делегаты 79 стран уже подтвердили участие в форуме, в том числе высшие должностные лица России и зарубежных государств, судьи, главы крупнейших компаний и финансовых институтов, известные адвокаты и научные деятели, признанные эксперты международного юридического сообщества", - сообщили в пресс-службе форума. Всего в 2017 году ожидается участие свыше 3500 гостей, в том числе иностранных делегаций, возглавляемых министрами юстиции, главами конституционных судов, руководителями профильных международных ассоциаций.

16 мая рабочую программу форума начнет международная конференция "Конституционное правосудие: доктрина и практика", которая пройдет в стенах Конституционного суда РФ. Пленарное заседание форума, которое 17 мая откроет председатель правительства Дмитрий Медведев, посвящено теме "Право в глобальном контексте".

Впервые в рамках ПМЮФ пройдет Международный Форум по банкротству, где будут обсуждаться вопросы личной несостоятельности, трансграничного банкротства, прав работников в случае банкротства, взыскания долгов, банкротства финансовых институтов. "Экспертам предстоит обсудить совершенствование законодательства о несостоятельности и его влияние на инвестиционный климат государства, правовые пути регулирования финансового кризиса и другие актуальные проблемы в сфере банкротства. Специальные сессии в рамках форума по банкротству проведут Центральный банк РФ, Федеральная налоговая служба, Агентство ипотечного жилищного кредитования, Внешэкономбанк", - отметили в пресс-службе.

Нововведением этого года организаторы также называют игровые судебные процессы: по налоговому законодательству и "арбитражную битву".

В деловой программе ПМЮФ - последние тенденции в сфере как российского, так и международного законодательства, в частности вопросы регулирования современных технологий, антимонопольного регулирования, финансовой и инвестиционной политики, регулирования рынка культурных ценностей. В рамках форума запланировано более 80 деловых мероприятий - дискуссионных сессий, презентаций, лекций, которые объединены по девяти направлениям: Международное право. Верховенство закона; Юридическая профессия; Smart-общество; Инвестиции. Финансы; Антимонопольное регулирование; Судебная и арбитражная практика; Промышленность. Ресурсы. Экология; Культура. Образование; Частное право.

По традиции главной площадкой Петербургского международного юридического форума выступит принадлежащее Эрмитажу восточное крыло здания Главного штаба.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Washington Post утверждает, что Трамп поделился с Лавровым секретными данными
2
Команды России и США разыграют первое место в группе на чемпионате мира по хоккею
3
Group-IB: WannaCry атакует домашние ПК только при выходе в интернет через сеть провайдера
4
Белый дом: России и Китаю следует ужесточить санкции в отношении КНДР
5
Макрон и Меркель анонсировали дорожную карту развития ЕС
6
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
7
Нидерланды направили РФ новый запрос о данных радаров при крушении Boeing в Донбассе
Темы дня
Загрузка...
Реклама