Представители 79 стран примут участие в Петербургском международном юридическом форуме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Представители 79 государств примут участие в работе седьмого Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), который пройдет с 16 по 20 мая.

"Делегаты 79 стран уже подтвердили участие в форуме, в том числе высшие должностные лица России и зарубежных государств, судьи, главы крупнейших компаний и финансовых институтов, известные адвокаты и научные деятели, признанные эксперты международного юридического сообщества", - сообщили в пресс-службе форума. Всего в 2017 году ожидается участие свыше 3500 гостей, в том числе иностранных делегаций, возглавляемых министрами юстиции, главами конституционных судов, руководителями профильных международных ассоциаций.

16 мая рабочую программу форума начнет международная конференция "Конституционное правосудие: доктрина и практика", которая пройдет в стенах Конституционного суда РФ. Пленарное заседание форума, которое 17 мая откроет председатель правительства Дмитрий Медведев, посвящено теме "Право в глобальном контексте".

Впервые в рамках ПМЮФ пройдет Международный Форум по банкротству, где будут обсуждаться вопросы личной несостоятельности, трансграничного банкротства, прав работников в случае банкротства, взыскания долгов, банкротства финансовых институтов. "Экспертам предстоит обсудить совершенствование законодательства о несостоятельности и его влияние на инвестиционный климат государства, правовые пути регулирования финансового кризиса и другие актуальные проблемы в сфере банкротства. Специальные сессии в рамках форума по банкротству проведут Центральный банк РФ, Федеральная налоговая служба, Агентство ипотечного жилищного кредитования, Внешэкономбанк", - отметили в пресс-службе.

Нововведением этого года организаторы также называют игровые судебные процессы: по налоговому законодательству и "арбитражную битву".

В деловой программе ПМЮФ - последние тенденции в сфере как российского, так и международного законодательства, в частности вопросы регулирования современных технологий, антимонопольного регулирования, финансовой и инвестиционной политики, регулирования рынка культурных ценностей. В рамках форума запланировано более 80 деловых мероприятий - дискуссионных сессий, презентаций, лекций, которые объединены по девяти направлениям: Международное право. Верховенство закона; Юридическая профессия; Smart-общество; Инвестиции. Финансы; Антимонопольное регулирование; Судебная и арбитражная практика; Промышленность. Ресурсы. Экология; Культура. Образование; Частное право.

По традиции главной площадкой Петербургского международного юридического форума выступит принадлежащее Эрмитажу восточное крыло здания Главного штаба.