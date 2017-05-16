В Грозном пройдет заседание Группы стратегического видения "Россия - исламский мир"

ГРОЗНЫЙ, 16 мая. /ТАСС/. Третье заседание Группы стратегического видения "Россия - исламский мир" впервые пройдет в Грозном с 16 по 17 мая. В нем примут участие главы республик СКФО, Татарстана, Башкортостана, а также представители почти трех десятков стран ближнего и дальнего зарубежья.

"Проведение форума значимо как для региона, так и страны в целом. Для нас это показатель стабильности республики и эффективности управления главы Чечни Рамзана Кадырова, который является одним из авторитетных лидеров Исламского мира", - сообщил ТАСС министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Особое внимание на заседании будет уделено перспективам экономического взаимодействия России и мусульманских государств, выработке мер противодействия нарастающим угрозам безопасности с опорой на традиционные духовные ценности, накопленные исламской культурой.

"Чеченская Республика в данном контексте играет связующую роль как один из наиболее серьезных центров притяжения стран участниц исламского содружества. Участники форума хотят поделиться опытом с нами и почерпнуть его у нас, в том числе в вопросах борьбы с международным терроризмом и в вопросах интеграции Чечни и России в мирное пространство исламского мира. Главной тематикой форума станут вопросы макроэкономики, повышения торгового оборота между нашими государствами, а также вопросы, связанные с организацией исламского банкинга ", - отметил собеседник ТАСС.

После Заседания участники переедут в Казань на IX Международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: Казань Саммит 2017", который состоится 18-20 мая 2017 г.

Группа стратегического видения "Россия - Исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева после того, как Российская Федерация присоединилась к Организации исламского сотрудничества в качестве наблюдателя. В группу стратегического видения "Россия - Исламский мир" входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 мусульманских государств, в том числе бывшие премьер-министры, министры иностранных дел, ряд крупнейших богословов исламского Востока из Индонезии, Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта и других стран.