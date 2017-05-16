Новые книги об Алексее Балабанове представят в "Ельцин Центре" на II Балабановских чтениях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Два новых издания о российском кинорежиссере Алексее Балабанове представят в Президентском центре им. Б. Н. Ельцина в рамках II Балабановских чтений, которые с 11 мая проходят в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В книгах впервые опубликованы фотографии времен учебы режиссера, его студенческий аттестат и доклады исследователей феномена Балабанова, сообщили в "Ельцин Центре".

"16 мая в "Ельцин Центре" пройдут презентации новых книг об одном из главных постсоветских режиссеров Алексее Балабанове - "Бриколаж режиссера Балабанова" Фредерика Уайта и "Балабанов. Перекрестки" издательства "Сеанс". Книги представят культуролог и киновед Фредерик Уайт, а также шеф-редактор журнала "Сеанс" Василий Степанов и редактор журнал "Сеанс" Алексей Артамонов", - сообщили в "Ельцин Центре".

В книге Фредерика Уайта представлены интервью и мемуары коллег, друзей и однокурсников Алексея Балабанова. "Впервые публикуются его фотографии времен учебы и некоторые документы, например, студенческий аттестат. В стиле бриколажа (создания арт-объекта из подручных средств - прим. ТАСС) книга сочетает документы со статьями разных авторов, посвященными творчеству мастера. Это сочетание несочетаемого и создает портрет Алексея Балабанова", - пояснили в центре.

В сборнике "Балабанов. Перекрестки" опубликованы ключевые доклады I Балабановских чтений, которые прошли в апреле 2015 года в Санкт-Петербурге и Москве с участием киноведов и культурологов из России, США, Испании. "Среди авторов - Антон Долин, Андрей Плахов, Юрий Сапрыкин и другие исследователи, изучающие феномен Балабанова в социальном, историческом и искусствоведческом контексте. Сборник дополняют фрагменты дневниковых записей Алексея Балабанова, которые были представлены на приуроченной к чтениям выставке", - добавили в "Ельцин Центре".

II Балабановские чтения

II Балабановские чтения проходят с 11 по 16 мая в трех городах - Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В программе чтений - двухдневная научно-практическая конференция, серия кинопоказов, мастер-классы кинооператоров Сергея Астахова и Александра Симонова, работавших с режиссером, презентации книг. Центральная тема чтений этого года - "Рубежи".

"Балабанов начал снимать кино в эпоху перемен: на его глазах расходились тектонические плиты привычной советской реальности, рвалась ткань времени. Свои первые короткометражные фильмы он снимал в Свердловске конца 1980-х, а полнометражный игровой дебют выпустил в Ленинграде 1990 года. Придя на глобальном разломе, за свою не очень долгую жизнь в кино он пережил их несколько. Возможно, именно об этом Гейне писал: "Когда мир раскалывается надвое, трещина проходит через сердце поэта", - сообщают организаторы чтений, объясняя этим ранний уход Балабанова из жизни.

Балабанов в Свердловске

Алексей Балабанов - один из самых ярких российских кинорежиссеров 1990 годов, автор культовых фильмов "Брат", "Брат 2", "Жмурки", "Груз 200". Он родился в 1959 году в Свердловске, в семье редактора Свердловской киностудии Октябрина Балабанова. Огромную популярность ему принесла криминальная драма "Брат" (1997), ставшая одним из символов 1990 годов. Последний фильм режиссера "Я тоже хочу" вышел в 2012 году, Балабанов скончался 18 мая 2013 года в возрасте 54 лет.

В ноябре 2016 года памятную доску Балабанову установили на здании гимназии № 2 Екатеринбурга, где он учился. По словам автора энциклопедии Свердловского рока Дмитрия Карасюка, именно в этих стенах будущий кинорежиссер впервые познакомился с рок-н-роллом. "В 1975 году в восьмом классе он вместе с друзьями затеял собственную группу "Кери". Балабанов играл на гитаре, а на пианино и электрооргане - его однокашник Женя Горенбург, будущий лидер группы "Топ" и президент фестиваля "Старый Новый Рок", - сообщил Карасюк.

В 1985 году Балабанов работал ассистентом режиссера на Свердловской киностудии и заочно учился на Высших режиссерских курсах. "Когда знакомый Балабанова студент- оператор из ВГИКа Александр Кочусов взялся за курсовую работу, Алексей сразу решил, что надо делать маленькое, но настоящее игровое музыкальное кино", - сказал Карасюк. Так, появился первый фильм Балабанова - короткометражка "Раньше было другое время", где снялся Вячеслав Бутусов и группа "Наутилус Помпилиус".

Много шуму в 1986 году наделал выпуск № 13 киножурнала "Советский Урал", автором которого стал Балабанов: с большого экрана "недолегализованные рокеры" Вячеслав Бутусов, Владимир Шахрин, музыканты "Урфина Джюса" рассказывали о том, как их не пускают к зрителю. Через год вышел в свет еще один короткометражный фильм "У меня нет друга, или One step beyond" с участием гитариста Егора Белкина. А свою дипломную работу - полудокументальный черно- белый фильм "Настя и Егор", Балабанов посвятил взаимоотношениям музыкантов Насти Полевой и Егора Белкина, в феврале 1991 года эту картину показали по Центральному телевидению. Для группы "Настя" Балабанов снял клип на песню "Стратосфера", для "Наутилуса Помпилиуса" - клип на композицию "Падший ангел".

Дружеские отношения Балабанова с уральскими рокерами не прервались после его переезда в Москву, а затем в Санкт- Петербург. "В 1997 году в фильме "Брат" Алексей снял Вячеслава Бутусова и Настю Полеву. Став маститым кинорежиссером, Балабанов продолжал использовать рок-музыку в своих картинах, его "Брат-2" (2000), лейтмотивом которого стала песня "Вечно молодой", послужил стартовой площадкой для всероссийской славы "Смысловых галлюцинаций", - отметил Дмитрий Карасюк.