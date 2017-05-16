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ВМФ представит уникальные экспозиции из истории российского флота в рамках "Ночи музеев"

Общество
16 мая, 0:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Мероприятия "Ночи музеев" начнутся 18 мая и завершатся утром 21 мая

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Центральный военно-морской музей (С-Петербург) и командование ВМФ России подготовили для акции "Ночь музеев - 2017" программу "Корабль - Земля. Вокруг света за три дня и одну ночь", в ходе которой будут представлены уникальные экспозиции из истории российского флота. Об этом сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ Игорь Дыгало.

Мероприятия "Ночи музеев" начнутся 18 мая и завершатся утром 21 мая. Программа в этом году выйдет за стены музея, что позволит сделать ее более масштабной. Как сообщил начальник музея Руслан Нехай, откроются сразу две выставки - "Из дальних странствий возвратясь…" и "Аристократы морей",

"Одновременное открытие этих двух выставок представляет собой уникальный проект, объединяющий разные эпохи в истории парусного флота России и позволяющий посетителю ощутить себя первооткрывателем, окунуться во времена, когда российский флот под парусами и Андреевским флагом покорял просторы Мирового океана", - сказал Нехай.

Первая выставка посвящена океанографическим исследованиям и кругосветным путешествиям российских моряков XIX века, в экспозиции - уникальные предметы, привезенные экспедициями Крузенштерна, Лисянского, Беллинсгаузена и Лазарева. Также будут представлены образцы оружия той эпохи из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Вторая выставка представляет современные походы российских учебных парусников "Мир", "Крузенштерн", "Седов", "Херсонес", "Надежда" и "Паллада" - посетители смогут ознакомиться с фотоотчетами, которые были сделаны в море с использованием уникальной фотоаппаратуры.

Кроме того, на открытой площадке у Центрального военно- морского музея 20 мая состоится мероприятие "Адмиралтейская весна" - концерт с участием приглашенных ансамблей песни и пляски всех флотов ВМФ и лучших детских хореографические и музыкальных коллективов Петербурга.

"Ночь музеев" - международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, впервые прошла в 1997 году.

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