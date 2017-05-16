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Суд рассмотрит апелляцию Евроуниверситета по нарушениям, выявленным Рособрнадзором

Общество
16 мая, 0:36 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

По словам представителя вуза, университет хочет доказать, что четыре нарушения, из-за которых его пытаются лишить лицензии, исправлены

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Апелляционная инстанция Арбитражного суда Москвы рассмотрит во вторник обращение Европейского университета в Санкт-Петербурге о признании исправленными нарушений, которые были выявлены в работе вуза проверкой Рособрнадзора летом 2016 года. Об этом сообщила ТАСС руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова.

"Мы хотим доказать, что исправили 4 нарушения, из-за которых нас пытаются лишить лицензии - отсутствие спортзала, отсутствие опыта практической работы у преподавателей политологов и социологов и отсутствие аттестации преподавателей. Дело будет слушаться в 9-м апелляционном арбитражном суде Москвы", - сказала она.

Судебная тяжба возникла после проверки Рособрандзора, который вначале направил вузу предписание об исправлении 120 нарушений, затем о 4 нарушениях. Вуз утверждает, что все нарушения исправил, но в арбитражном суде Москвы 10 февраля проиграл, суд признал правоту Рособрнадзора, утверждавшего, что нарушения не исправлены. Вуз обжаловал это решение в апелляционной инстанции.

Всего летом 2016 года в Европейском университете побывали 11 проверяющих ведомств, часть проверок закончились беседами и штрафами, две привели вуз в суд. Помимо Рособрнадзора, вуз судится из-за занимаемого им здания с Комитетом имущественных отношений администрации Петербурга.

Судебный поединок вуза с Рособрнадзором уже привел к решению об аннулировании лицензии вуза. Это решение в марте принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, удовлетворив иск Рособрнадзора, но вуз его обжаловал, и решение пока не вступило в силу. Университет надеется доказать, что нарушения исправлены и оснований для аннулирования лицензии нет. Поэтому победа вуза в апелляционной инстанции арбитража об исправлении нарушений может привести к отмене решения суда об аннулировании лицензии во время слушаний дела в апелляционной инстанции.

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