Выставка единственной фронтовой женщины-фотокора Ландер открылась в Москве

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Выставка "Ольга Ландер. Дополненная реальность войны", на которой представлены работы постоянно находившейся на фронте в годы Великой Отечественной войны единственной женщины-фотокорреспондента, открывается в Музее военной формы одежды Российского военно-исторического общества (РВИО). Ландер всю войну прошла с 3-м Украинским фронтом фотокорреспондентом фронтовой газеты "Советский воин". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РВИО.

"На фотографиях запечатлены битва на Курской дуге, освобождение Киева, Одессы, Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии. Взгляд через объектив очевидца и участника запечатлел эпизоды сражений и танковых атак, фрагменты обычной фронтовой жизни, портреты военачальников и простых бойцов, минуты затишья между боями и долгожданный День Победы, встреченный в освобожденной Вене", - говорится в сообщении РВИО. В экспозиции представлены 60 снимков.

Помимо них здесь можно увидеть письма к Ольге Ландер с фронта, пилотку, пробитую осколком, ордена и медали, командировочные предписания для выполнения специальных заданий редакции на фронте, фото маршала Ф. И. Толбухина, подписанное для Ландер, а также газеты на разных языках, в которых есть материалы об Ольге Александровне.

С помощью мобильного устройства и специального сервиса "Артефакт" можно узнать информацию о военной форме, оружии на фотографиях и подробностях запечатленных боевых операций.

Ландер, придя на фронт штатским человеком, дослужилась до звания лейтенанта. Была награждена орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями "За отвагу", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За освобождение Белграда" и другими.

Выставка "Ольга Ландер. Дополненная реальность войны" продолжит свою работу до 4 июня.