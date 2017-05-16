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Клименко: победа над киберпреступностью возможна лишь при международной кооперации

Общество
16 мая, 0:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Советник президента РФ по интернету отметил, что Россия уже предлагает пути кооперации западным странам, однако на практике эти методы еще не были реализованы

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Советник президента РФ по интернету Герман Клименко

Советник президента РФ по интернету Герман Клименко

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Победа над компьютерной преступностью возможна только при условии международной кооперации. Такое заявление сделал советник президента РФ по интернету Герман Клименко в эфире телеканала "Россия 24".

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"Победить компьютерную преступность и загнать ее в какие-то приемлемые рамки можно только при международном сотрудничестве. Если по таким реальным преступлениям, как убийства, наркотики, мы сотрудничаем, то по интернет- ресурсам - нет. Без эффективного взаимодействия пытаться обвинять стороны бессмысленно, и это не решает проблему", - сказал он.

Клименко отметил, что Россия уже предлагает пути кооперации западным странам, однако на практике эти методы еще не были реализованы. "Я надеюсь, что нам не потребуется мировая кибервойна, чтобы все договорились... Если политика и замешана, то не в вирусных историях, а в отказе от сотрудничества", - заключил он.

О глобальной хакерской атаке на компьютеры стало известно в пятницу вечером. Хакеры заразили компьютеры вирусом-блокировщиком (или вирусом-вымогателем), который требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы. По данным Европола, жертвами хакеров стали не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах.

В России атакам подверглись системы МЧС, МВД, мобильных операторов "Мегафона", "Вымпелкома", РЖД, Сбербанка. Позже Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России подтвердил случаи хакерских атак на банки, но заверил, что они были безрезультатны.

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