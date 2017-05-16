"Известия": в Госдуме создадут совет по культуре, религии и межнациональным отношениям

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Совет по культуре, религии и межнациональным отношениям, который будет работать при спикере Вячеславе Володине, появится в Госдуме. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на советника председателя Госдумы на общественных началах, представителя Русской православной церкви Александра Щипкова.

Издание сообщает, что совет может быть создан уже на текущей неделе, он займется вопросами "морального климата в обществе", "воспитания патриотизма" и профилактикой экстремизма в сфере культуры. Состав новой структуры пока не определен.

"Решение принято, такой совет будет создаваться, - сказал Щипков. - Когда станут известны имена, станет понятно, почему совет объединит три направления - культуру, религию и межнациональные отношения".

Как пишет издание, сейчас при спикере уже работают два совета: по законодательному обеспечению развития цифровой экономики и по развитию городских территорий и общественных пространств.