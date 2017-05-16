Кабмин выделил более четырех млрд рублей для учреждений высшего образования

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделило из резервного фонда 4,25 млрд руб. для Минкультуры и Минобрнауки на нужды их подведомственных образовательных учреждений. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано во вторник на сайте кабмина.
"Подписанным распоряжением из резервного фонда Правительства России бюджетные ассигнования в размере 4,25 млрд рублей направляются Минобрнауки России (3,15 млрд рублей) на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансирование выполнения государственного задания на оказание государственных услуг; Минкультуры России (1,1 млрд рублей) на реализацию программ развития подведомственных образовательных учреждений высшего образования", - говорится в пояснительной записке к документу.
В частности отмечается, что средства предоставляются на реализацию государственной политики в сферах образования и культуры, в том числе на расходы по содержанию имущества, оплате коммунальных и транспортных услуг, услуг связи и т. д.
Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 11 мая 2017 года.