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В Москве объявлено штормовое предупреждение

Общество
16 мая, 8:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

В течение всего для ожидается сильный ветер и дождь

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Москве во вторник в связи с усилением ветра до 15 м/с и выше, сообщили в столичном Метеобюро.

"С 09.00 до 21.00 мск в Москве и ТиНАО (Новая Москва) ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше", - отметили в Метеобюро.

Там добавили, что погоду в Москве во вторник будет определять атмосферный фронт скандинавского циклона, весь день будет идти дождь.

Автомобилистам рекомендовано не парковаться под деревьями, а пешеходам - сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.

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