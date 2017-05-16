Минздрав России объяснил расхождение данных при подсчете числа новых случаев ВИЧ

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Минздрав РФ объяснил, как считается число новых случаев инфицирования ВИЧ, а также почему нельзя использовать мониторинг лабораторных тестов для подсчета. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.
Ранее в своем выступлении на студенческом форуме "Остановим СПИД вместе" министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о резком сокращении числа новых случаев ВИЧ за 2016 год в РФ - на 15% по сравнению с 2015 годом. По данным Минздрава РФ, всего выявлено ВИЧ-инфицированных в РФ более 860 тыс. человек. В СМИ директор федерального СПИД-центра в Москве Вадим Покровский и директор фонда "СПИД- центр" Антон Красовский назвали данные Министерства здравоохранения РФ о сокращении прироста новых случаев ВИЧ в РФ не соответствующими действительности. Эксперты ссылаются на данные Роспотребнадзора - 102 тыс. выявленных, а также утверждают, что всего ВИЧ-инфицированных людей в РФ 1,5-2 млн.
"В своем выступлении академик Покровский приводит результаты проводимого НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора эпидемиологического мониторинга на основании положительных лабораторных исследований на ВИЧ, а не статистические данные по заболеваемости ВИЧ за прошедший год", - отметили в пресс-службе Минздрава РФ.
По информации ведомства, мониторинг положительных лабораторных исследований - недостаточно точный метод для подсчета числа новых случаев ВИЧ, в частности, поскольку человек, сдавший анализ в нескольких местах и получивший положительный результат, в этой системе будет засчитываться, как несколько несвязанных между собой случаев ВИЧ.
"Заболеваемость, в свою очередь, отражает число лиц с установленным диагнозом (а не число лабораторных анализов)", - уточнили в ведомстве.
В пресс-службе ведомства также уточнили, что в специализированных медицинских организациях под диспансерным наблюдением в течение 2016 года состояли 658 тыс. лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, что на 13% больше, чем в 2015 году. Всего, по данным Минздрава РФ, число людей с ВИЧ-инфекцией составляет 581 тыс.
В РФ также удалось существенно снизить число случаев передачи вируса от матери к ребенку во время беременности и кормления грудью. "В 2016 году от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 15,989 тыс. детей, из них у 281 ребенка была подтверждена ВИЧ-инфекция", - сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
Кроме того, по информации ведомства, существенно вырос за 2016 год охват тестированием на ВИЧ (на 13,5%), а также охват антиретровирусной терапией (на 19,7%).