В Таиланде экзотические острова в районе Пхукета временно закрыты для посещения туристов

БАНГКОК, 16 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Десятки экзотических островов в Андаманском море закрыты для посещения туристов вплоть до середины октября. Об этом сообщает Департамент национальных парков Таиланда.

Запрет носит сезонный характер и призван улучшить экологическую обстановку в южных водах королевства. С мая по октябрь в Таиланде традиционно наблюдается сезон дождей, сопровождающийся также повышенным волнением на море. "Сезон муссонов - отличное время, чтобы дать экосистеме восстановиться", - отметил глава департамента Наттапон Раттанапхан.

Местные туроператоры уже приостановили продажу туров на Симиланские острова, а также заповедные архипелаги в южных провинциях Сурин и Сатун. Основными посетителями здесь были туристы, отдыхающие на острове Пхукет, который за последнее время выбился в разряд самых популярных таиландских курортов. Экзотические острова пользуются популярностью у дайверов и любителей плавать с маской за богатую морскую флору и фауну.

Открытым для посещения остается архипелаг Пхи-Пхи, один из заливов которого был показан в фильме "Пляж" с Леонардо ДиКаприо. Ранее местные власти говорили о своем желании закрыть этот район для посещения на несколько месяцев, чтобы дать возможность восстановиться популяции кораллов. Однако позднее выяснилось, что решение пока еще окончательно не принято.