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Число заболевших гепатитом А в Европе выросло до 674 человек

Общество
16 мая, 9:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Случаи заболевания зарегистрированы в Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Ирландии, Голландии, Португалии, Испании и Швеции

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Вспышка гепатита А зафиксирована в 13 странах Европы, зарегистрированы 674 случая заболевания - вдвое больше, чем месяц назад. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"В странах европейского региона продолжается эпидемический подъем заболеваемости гепатитом А. С июня 2016 года по 28 апреля 2017 года зарегистрировано 674 случаев заболеваний гепатитом А, из них 631 случай среди мужчин", - говорится в сообщении.

Случаи заболевания зарегистрированы в Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Ирландии, Голландии, Португалии, Испании и Швеции.

Роспотребнадзор призвал россиян учитывать эту информацию при планировании поездок.

Гепатит А - вирусное заболевание печени, которое передается через грязную воду, руки, продукты питания. Его инкубационный период составляет 28 дней.

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