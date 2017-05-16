Число заболевших гепатитом А в Европе выросло до 674 человек

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Вспышка гепатита А зафиксирована в 13 странах Европы, зарегистрированы 674 случая заболевания - вдвое больше, чем месяц назад. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"В странах европейского региона продолжается эпидемический подъем заболеваемости гепатитом А. С июня 2016 года по 28 апреля 2017 года зарегистрировано 674 случаев заболеваний гепатитом А, из них 631 случай среди мужчин", - говорится в сообщении.
Случаи заболевания зарегистрированы в Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Ирландии, Голландии, Португалии, Испании и Швеции.
Роспотребнадзор призвал россиян учитывать эту информацию при планировании поездок.
Гепатит А - вирусное заболевание печени, которое передается через грязную воду, руки, продукты питания. Его инкубационный период составляет 28 дней.