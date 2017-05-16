"Ведомости": в РФ может появиться госоператор для регулирования пользовательских данных

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Госоператор для сбора и регулирования больших пользовательских данных (Big Data) может появиться в России. Об этом сообщает газета "Ведомости", в распоряжении которой оказался проект поправок в закон "Об информации".

Согласно тексту документа, госоператором Big Data может стать радиочастотная служба при Роскомнадзоре, реестр операторов Big Data и контроль за их обработкой также будет осуществлять ведомство, пишет издание.

По информации "Ведомостей", для финансирования данного проекта будет создан специальный фонд, который планируется пополнять за счет ежеквартальных отчислений операторов Big Data - 2% от рекламных доходов. По подсчетам газеты, при такой ставке "Яндекс" мог бы перечислить в такой фонд 380 млн рублей, Mail.Ru Group - 96 млн рублей, заработав на рекламе в I квартале 2017 года 19 млрд рублей и 4,8 млрд рублей соответственно.

Авторство законопроекта газете установить не удалось. Представители Минкомсвязи и Роскомнадзора отказались от комментариев. В свою очередь, представитель Mail.ru Group заявил изданию, что данная инициатива бьет по крупным игрокам, у которых есть возможность заботиться о данных пользователей, но не берет во внимание черный оборот данных со стороны мелких игроков.

Президент холдинга Infowatch Наталья Касперская отметила, что прописанная в тексте передача Big Data единому оператору не предполагает их защиты, что ставит под сомнение принятие законопроекта. В МТС "Ведомостям" сказали, что проект не поддерживают в связи с возможной необоснованной монополией госоператора.