СМИ: Facebook может быть заблокирован в Таиланде

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Правительство Таиланда пригрозило заблокировать доступ к Facebook в случае отказа компании удалить со страниц социальной сети весь контент, который власти страны сочли незаконным. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на Ассоциацию интернет-провайдеров королевства.

Как сообщает издание, в минувшую пятницу Ассоциация направила главе отделения Facebook в Таиланде письмо с требованием властей страны удалить до 10:00 вторника по местному времени (06:00 мск) 131 пост и ссылку, в отношении которых было принято соответствующее постановление уголовного суда. Информация о том, выполнила ли компания данные требования, не приводится.

Ранее Facebook уже удалила 178 незаконных, с точки зрения властей Таиланда, постов. Как отмечает издание, социальная сеть обычно блокирует контент, если в отношении него было принято соответствующее постановление суда.

Facebook является самой популярной социальной сетью Таиланда.