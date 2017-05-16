Более половины россиян не считают ядерную программу КНДР угрозой для РФ

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Большинство россиян считают, что появление у КНДР ядерного оружия не представляет угрозы национальным интересам России. Об этом свидетельствую данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На вопрос о том, "представляет ли угрозу национальным интересам России появление ядерного оружия у Северной Кореи", отрицательно ответили 52% опрошенных, утвердительно - 39%, затруднились с ответом - 9%. При этом 50% респондентов назвали США в качестве государства, представляющего для России угрозу, связанную с использованием оружия массового уничтожения.

Более трех четвертей россиян (81%) слышали об угрозе ядерного нападения в адрес Южной Кореи и США со стороны КНДР. При этом 39% считают эту возможность реальной, а 43% не верят, что у КНДР есть потенциал и намерение нанести удар.

По отношению к странам, разрабатывающим ядерное оружие, 41% опрошенных предлагают предоставить свободу действий, а 38%, напротив, считают нужным изолировать их от мирового сообщества, чтобы предотвратить новую гонку ядерного вооружения. В ходе аналогичного опроса, проведенного в 2013 году, первой точки зрения придерживались 35% респондентов, а второй - 50%.

В связи с угрозой ядерного конфликта на Корейском полуострове большинство россиян не поддерживает ни одну из сторон, а участие России допускают только в качестве посредника на переговорах (73%), за абсолютное невмешательство выступают 19%.

Всероссийский опрос проведен 10-11 мая 2017 года методом телефонного интервью. Объем выборки - 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.