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Пробки в 8 баллов отмечаются в Москве из-за дождя

Общество
16 мая, 11:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Впервые за последние 3 месяца утренние пробки в столице достигли отметки в 8 баллов

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© Валерий Шарифулин/ТАСC

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Непогода и масштабные дорожные работы вызвали сильные затруднения движения на московских автотрассах. По данным портала "Яндекс. Пробки", ситуация оценивается в 8 из 10 возможных баллов.

"Утренние пробки в Москве впервые за 3 месяца достигли 8 баллов. Центр стоит", - отметили в пресс-службе портала.

По данным синоптиков, 16 мая в столице весь день будет идти дождь. К утру среды может выпасть 7 мм осадков, или почти 14% месячной нормы, которая для мая равна 51 мм.

До конца дня в Москве действует штормовое предупреждение. На улицах дежурят более 1 тыс. сотрудников Мосводостока.

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