Пробки в 8 баллов отмечаются в Москве из-за дождя

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Непогода и масштабные дорожные работы вызвали сильные затруднения движения на московских автотрассах. По данным портала "Яндекс. Пробки", ситуация оценивается в 8 из 10 возможных баллов.
"Утренние пробки в Москве впервые за 3 месяца достигли 8 баллов. Центр стоит", - отметили в пресс-службе портала.
По данным синоптиков, 16 мая в столице весь день будет идти дождь. К утру среды может выпасть 7 мм осадков, или почти 14% месячной нормы, которая для мая равна 51 мм.
До конца дня в Москве действует штормовое предупреждение. На улицах дежурят более 1 тыс. сотрудников Мосводостока.