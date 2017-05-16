Российская компания построила первую в Эстонии спортплощадку для инвалидов

ТАЛЛИН, 16 мая. /ТАСС/. В Эстонии появилась первая спортивная площадка для людей с физическими особенностями. Построенный комплекс позволит детям и молодежи с ограниченными возможностями активно проводить свободное время на свежем воздухе, занимаясь спортом вместе со своими сверстниками.

Площадка открыта на территории детского сада в расположенном на севере страны неподалеку от Таллина городе Маарду. Мэр города Владимир Архипов говорит, что новый спортивный комплекс позволит людям с физическими недостатками вести более активную и полную жизнь.

"На площадке дети и молодежь с особыми потребностями смогут выполнять на турнике и брусьях посильные упражнения, развивая физическую выносливость и расширяя границы своих возможностей. Спортивная площадка учитывает все требования безопасности и ее поверхность частично покрыта тартаном (упругим материалом - прим. ТАСС), поэтому возможность получить травмы сведена к минимуму", - говорит градоначальник.

Конструкции площадки спроектировала и изготовила российская компания, которая специализируется на производстве спортивного оборудования для людей с ограниченными возможностями. Все тренажеры сделаны из высококачественных материалов и установлены так, чтобы к ним можно было подъехать на инвалидном кресле. В общей сложности городскому бюджету установка комплекса обошлась в €8,3 тыс.

"Маарду предлагает детям и молодежи с особыми потребностями разнообразные услуги и обеспечивает их равными возможностями принимать участие в жизни города. Я надеюсь, что скоро и в других городах Эстонии появятся подобные площадки для особых людей", - сказал Владимир Архипов.

В городе Маарду более 1,3 тыс. жителей имеют физические недостатки разной степени, среди них - 82 ребенка в возрасте до 16 лет. В прошлом году в городе была открыта первая игровая площадка для особых детей, а в ближайшее время в Маарду намерены построить социальный центр, где качественные услуги по реабилитации смогут получить как дети, так и пожилые люди с ограниченными возможностями.