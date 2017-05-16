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Пленарное заседание в рамках Национального чемпионата WorldSkills Russia. Видеотрансляция

Общество
16 мая, 11:59 UTC+3

Тема заседания - "Школа жизни: сколько профессий приходится осваивать современному человеку?"

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Материал из 1 страницы

ВКК "Экспоград Юг

В Краснодаре проходит V Национальный чемпионат WorldSkills Russia. В рамках деловой программы мероприятия проводится пленарное заседание "Школа жизни: сколько профессий приходится осваивать современному человеку?".

В заседании, в частности, принимают участие министр образования и науки РФ Ольга Васильева, вице-премьер Ольга Голодец, а также губернатор Красноярского Края Вениамин Кондратьев.

Организаторами заседания являются союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", а также информационное агентство России ТАСС.

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