Пленарное заседание в рамках Национального чемпионата WorldSkills Russia. Видеотрансляция

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В Краснодаре проходит V Национальный чемпионат WorldSkills Russia. В рамках деловой программы мероприятия проводится пленарное заседание "Школа жизни: сколько профессий приходится осваивать современному человеку?".
В заседании, в частности, принимают участие министр образования и науки РФ Ольга Васильева, вице-премьер Ольга Голодец, а также губернатор Красноярского Края Вениамин Кондратьев.
Организаторами заседания являются союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", а также информационное агентство России ТАСС.