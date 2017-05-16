Киевский офис компании "Яндекс.Украина" работает в обычном режиме

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КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Киевский офис компании "Яндекс. Украина", который подпал под санкции, введенные во вторник указом украинского президента Петра Порошенко, работает в обычном режиме.
"Пока работаем в обычном режиме", - сказал ТАСС представитель компании. При этом в офисе "Яндекс.Украина" отказалась комментировать решение о применении ограничений в работе компании.
В настоящее время полноценно работают и подпавшие под санкции социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко подписал расширенный список санкций состоящий из 1228 физических лиц и 468 юридических. Список пополнили ряд депутатов Госдумы, судьи Конституционного суда, российские журналисты, телеканалы, социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также компании Mail.ru и Яндекс.