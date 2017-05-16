Иск избирателя к ЦИК из-за отказа Медведева и Собянина от депутатских мандатов отклонен

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Таганский суд Москвы отклонил иск бывшего сотрудника Следственного комитета при Генпрокуратуре РФ Игоря Степанова к Центризбиркому, поданный им из-за отказа премьер-министра Дмитрия Медведева и мэра Москвы Сергея Собянина от депутатских мандатов, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В удовлетворении административного иска Степанова отказать", - огласила решение судья Юлия Смолина.

В исковом заявлении Степанов просил признать незаконным постановление ЦИК, утвердившее отказ Медведева и Собянина от депутатских мандатов, полученных после выборов в Госдуму. По мнению истца, данным решением Центризбирком нарушил его права избирателя, так как "на парламентских выборах он голосовал за "Единую Россию" и хотел бы видеть Медведева и Собянина в составе Госдумы".

Ответчик на заседание не явился, поэтому дело было рассмотрено в его отсутствие. Как следует из возражений ответчика, оглашенных в ходе заседания, ЦИК просил суд отказать в удовлетворении исковых требований Степанова в полном объеме.

Выборы депутатов Госдумы состоялись 18 сентября 2016 года. Некоторые кандидаты от "Единой России" после выборов отказались от полученных ими мандатов. В частности, Медведев передал свой мандат активисту ОНФ Николаю Будуеву, а Собянин - Николаю Антошкину.