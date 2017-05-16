Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иск избирателя к ЦИК из-за отказа Медведева и Собянина от депутатских мандатов отклонен

Общество
16 мая, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

В своем исковом заявлении Игорь Степанов просил признать незаконным постановление ЦИК, утвердившее отказ премьер-министра РФ и мэра Москвы от депутатских мандатов, полученных после выборов в Госдуму

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Таганский суд Москвы отклонил иск бывшего сотрудника Следственного комитета при Генпрокуратуре РФ Игоря Степанова к Центризбиркому, поданный им из-за отказа премьер-министра Дмитрия Медведева и мэра Москвы Сергея Собянина от депутатских мандатов, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В удовлетворении административного иска Степанова отказать", - огласила решение судья Юлия Смолина.

В исковом заявлении Степанов просил признать незаконным постановление ЦИК, утвердившее отказ Медведева и Собянина от депутатских мандатов, полученных после выборов в Госдуму. По мнению истца, данным решением Центризбирком нарушил его права избирателя, так как "на парламентских выборах он голосовал за "Единую Россию" и хотел бы видеть Медведева и Собянина в составе Госдумы".

Ответчик на заседание не явился, поэтому дело было рассмотрено в его отсутствие. Как следует из возражений ответчика, оглашенных в ходе заседания, ЦИК просил суд отказать в удовлетворении исковых требований Степанова в полном объеме.

Выборы депутатов Госдумы состоялись 18 сентября 2016 года. Некоторые кандидаты от "Единой России" после выборов отказались от полученных ими мандатов. В частности, Медведев передал свой мандат активисту ОНФ Николаю Будуеву, а Собянин - Николаю Антошкину.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимур Бекмамбетов возглавил рейтинг самых успешных российских режиссеров по версии Forbes
2
Украина заблокировала Яндекс и "ВКонтакте"
3
Корабли ВМФ РФ пересекают Босфор под усиленной охраной из-за возможности нападений ИГ
4
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
5
В Москве объявлено штормовое предупреждение
6
После стрельбы на юге Москвы возбуждено дело о покушении на убийство
7
Исполнительная служба Украины разрешила арест имущества "Газпрома" в стране
Темы дня
Загрузка...
Реклама