Второе чтение законопроекта о реновации жилфонда Москвы перенесено на 5 июля

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Второе чтение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы перенесено на 5 июля. Такое решение принято на Совете Думы, сообщил корр. ТАСС вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

"Перенесли на 5 июля второе чтение", - сказал Лебедев, отвечая на вопрос о решении Совета Думы о сроках рассмотрения законопроекта.

Как, в свою очередь, сообщил ТАСС председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в июне пройдут парламентские слушания законопроекта, а второе чтение состоится в июле после обсуждения поправок.

Проект о реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. метров.

Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., в которых проживают 1,6 млн человек.

Как сообщалось, в перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. Чтобы дом снесли, необходима поддержка этого решения со стороны двух третей собственников квартир.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение законопроекта до июля. По его мнению, до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу принимать ключевые решения по закону во втором чтении преждевременно и нецелесообразно.