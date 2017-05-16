Франция оштрафовала Facebook на €150 тыс. за сбор данных о пользователях

Смена пищевых привычек снижает траты на медобслуживаниеСоциальная ответственность 16 мая, 13:23
Вяльбе: лыжник Черноусов не обсуждал с федерацией планы на олимпийский сезонСпорт 16 мая, 13:21
Глава турнира: решение по вопросу участия Шараповой в Roland Garros вызовет много споровСпорт 16 мая, 13:12
Глава комитета Госдумы не исключил появление "великого украинского firewall"Политика 16 мая, 13:01
Москва будет претендовать на проведение чемпионата мира по киберспорту 2018 годаСпорт 16 мая, 13:00
Второе чтение законопроекта о реновации жилфонда Москвы перенесено на 5 июляОбщество 16 мая, 12:59
Студенты УрГАУ начали работу с козами альпийской породыНовости партнеров 16 мая, 12:58
Пассажиропоток на поездах "Ласточка" между Москвой и Смоленском вырос в 2017 году на 15%Транспорт 16 мая, 12:58
Фрегат "Адмирал Горшков" будет передан флоту в ноябре 2017 годаАрмия и ОПК 16 мая, 12:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 16 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французская Национальная комиссия "Информация и свободы" (CNIL) оштрафовала во вторник социальную сеть Facebook на €150 тыс. за неправомерный сбор и использование данных о пользователях. Об этом говорится в распространенном заявлении этой независимой контрольной инстанции.
Комиссия напоминает, что "вслед за объявлением в 2015 году Facebook об изменениях в политике использования данных, CNIL осуществил контроль... с тем, чтобы проверить соблюдение закона о защите данных". В результате проверок были выявлены многочисленные нарушения данного закона. В частности, как констатирует комиссия, "Facebook в массовом порядке использовал личные данные интернет-пользователей для адресной рекламы".
Комиссия уже занималась делом Facebook и в январе 2016 года предложила этой интернет-компании исправить недочеты в течение трех месяцев. В дальнейшем срок был продлен, тем не менее со стороны Facebook требуемых мер принято не было.