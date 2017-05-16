Франция оштрафовала Facebook на €150 тыс. за сбор данных о пользователях

ПАРИЖ, 16 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французская Национальная комиссия "Информация и свободы" (CNIL) оштрафовала во вторник социальную сеть Facebook на €150 тыс. за неправомерный сбор и использование данных о пользователях. Об этом говорится в распространенном заявлении этой независимой контрольной инстанции.

Комиссия напоминает, что "вслед за объявлением в 2015 году Facebook об изменениях в политике использования данных, CNIL осуществил контроль... с тем, чтобы проверить соблюдение закона о защите данных". В результате проверок были выявлены многочисленные нарушения данного закона. В частности, как констатирует комиссия, "Facebook в массовом порядке использовал личные данные интернет-пользователей для адресной рекламы".

Комиссия уже занималась делом Facebook и в январе 2016 года предложила этой интернет-компании исправить недочеты в течение трех месяцев. В дальнейшем срок был продлен, тем не менее со стороны Facebook требуемых мер принято не было.