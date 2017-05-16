Вывоз ядерных отходов из губы Андреева в Заполярье начнется в июне этого года

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МУРМАНСК, 16 мая. /ТАСС/. Вывоз первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из хранилища в губе Андреева в Мурманской области состоится в июне этого года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.
"27 июня состоится торжественная церемония, приуроченная к вывозу из губы Андреева первой партии отработавшего ядерного топлива для дальнейшей переработки", - сообщили в пресс-службе. Ожидается, что в мероприятии примут участие официальные лица госкорпорации "Росатом", Министерства иностранных дел Норвегии, Европейского банка реконструкции и развития.
Военная база ВМФ в губе Андреева была создана в начале 1960-х с целью технологического обслуживания атомных установок подводных лодок Северного флота. Также на береговой технической базе хранились радиоактивные отходы атомных подводных лодок (АПЛ), надводных кораблей с ядерными энергетическими установками и судов обеспечения эксплуатации АПЛ. С 1993 года функционирование береговой технической базы по приему отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов было прекращено.
После аварии в хранилище ОЯТ в 1982 году Министерство обороны приняло решение о реконструкции всех объектов губы Андреева. В связи с изменившейся социально-политической обстановкой в стране проект не был завершен. Работы в губе Андреева возобновились в конце 1990-х благодаря финансированию норвежских партнеров. Международная кооперация позволила значительно увеличить темпы работ по нормализации радиационной обстановки на объекте.
Как сообщали в правительстве Мурманской области, в течение 15 лет совместными усилиями специалистов из России, Норвегии, Швеции, Великобритании, Италии создавались системы обращения с отработавшим ядерным топливом в губе Андреева и его последующей транспортировки на переработку в Челябинскую область на предприятие "Маяк".
Ранее директор Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами "СевРАО" Валерий Пантелеев сообщил, что в течение 4-5 лет губа Андреева будет полностью освобождена от ядерного топлива. В хранилище идет строительство инфраструктуры, которая обеспечит максимально безопасное обращение с твердыми и жидкими радиоактивными отходами, хранение и вывоз отработавшего ядерного топлива. В настоящее время в губе Андреева хранится более 21 тыс. сборок отработавшего ядерного топлива АПЛ, более 17 тыс. тонн твердых радиоактивных отходов, сотни кубометров жидких радиоактивных отходов.