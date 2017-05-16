Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В акции "Лес Победы" в Подмосковье приняли участие 100 тыс. человек

Общество
16 мая, 14:17 UTC+3

Всего в ходе акции было высажено 1 млн 466 тысяч деревьев, что почти на 150 тысяч деревьев больше, чем в прошлом году, сообщил председатель регионального комитета лесного хозяйства Иван Советников

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОГОРСК, 16 мая. /ТАСС/. Экологическая акция "Лес Победы", прошедшая 29 апреля в 67 муниципалитетах Московской области, собрала более 100 тыс. участников, что на 28 тыс. больше, чем прошлом году. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель регионального комитета лесного хозяйства Иван Советников.

СПЕЦПРОЕКТ

"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ

Документы и фотографии, демонстрирующие, как амбиции политиков стоили жизни миллионам людей

"Всего в ходе акции было высажено 1 млн 466 тысяч деревьев, что почти на 150 тысяч деревьев больше, чем в прошлом году, а по количеству участников и вовсе был поставлен своеобразный рекорд - 100 тысяч человек", - сказал Советников.

"Желающих было так много, что некоторые жители городов и поселков, которые пришли не к началу акции, остались не у дел. Им просто нечего было сажать", - добавил он.

Заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков отметил, что с некоторыми из таких людей, оставивших соответствующие записи в соцсетях связывались представители Комлесхоза и муниципалитетов и предлагали им либо посетить соседние участки, либо посадить дерево в любое другое удобное для них время.

"Общая площадь посадок составила 774 га, это почти в два раза больше чем в прошлом году. Что касается приживаемости, то она должна составить не менее 85%", - подчеркнул Советников.

Чупраков также отметил, что у подобных акций есть будущее. "Можно сказать, что такие акции в Подмосковье могут проходить ежегодно еще много лет подряд. Мы боремся с ущербом, который лесу наносит жук короед-типограф, а также с последствиями пожаров 2010 года. Так что потенциал у подобных акций достаточно велик", - сказал Чупраков.

Он добавил, что власти уже начали подготовку к осенней акции "Посади свое дерево", которая традиционно пройдет во вторую субботу сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Великая Отечественная война
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимур Бекмамбетов возглавил рейтинг самых успешных российских режиссеров по версии Forbes
2
При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека
3
Кремль напомнил о принципе взаимности в вопросе контрмер на новые санкции Киева
4
Трамп заявил, что поделился с Россией данными по борьбе с терроризмом
5
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
6
Украина разрешила арест имущества "Газпрома"
7
Украина заблокировала Яндекс и "ВКонтакте"
Темы дня
Загрузка...
Реклама