В акции "Лес Победы" в Подмосковье приняли участие 100 тыс. человек

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КРАСНОГОРСК, 16 мая. /ТАСС/. Экологическая акция "Лес Победы", прошедшая 29 апреля в 67 муниципалитетах Московской области, собрала более 100 тыс. участников, что на 28 тыс. больше, чем прошлом году. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель регионального комитета лесного хозяйства Иван Советников.
"Всего в ходе акции было высажено 1 млн 466 тысяч деревьев, что почти на 150 тысяч деревьев больше, чем в прошлом году, а по количеству участников и вовсе был поставлен своеобразный рекорд - 100 тысяч человек", - сказал Советников.
"Желающих было так много, что некоторые жители городов и поселков, которые пришли не к началу акции, остались не у дел. Им просто нечего было сажать", - добавил он.
Заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков отметил, что с некоторыми из таких людей, оставивших соответствующие записи в соцсетях связывались представители Комлесхоза и муниципалитетов и предлагали им либо посетить соседние участки, либо посадить дерево в любое другое удобное для них время.
"Общая площадь посадок составила 774 га, это почти в два раза больше чем в прошлом году. Что касается приживаемости, то она должна составить не менее 85%", - подчеркнул Советников.
Чупраков также отметил, что у подобных акций есть будущее. "Можно сказать, что такие акции в Подмосковье могут проходить ежегодно еще много лет подряд. Мы боремся с ущербом, который лесу наносит жук короед-типограф, а также с последствиями пожаров 2010 года. Так что потенциал у подобных акций достаточно велик", - сказал Чупраков.
Он добавил, что власти уже начали подготовку к осенней акции "Посади свое дерево", которая традиционно пройдет во вторую субботу сентября.