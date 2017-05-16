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Госдума может принять закон о телемедицине в весеннюю сессию

Общество
16 мая, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко предположил, что первое чтение законопроекта "будет в течение июня"

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Закон о телемедицине, внесенный в Госдуму правительством РФ, может быть принят в текущую весеннюю парламентскую сессию, то есть до конца июля. Такое мнение высказал во вторник журналистам член комитета Госдумы по охране здоровья, координатор партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Николая Герасименко.

Он предположил, что первое чтение законопроекта "будет в течение июня". "Можем принять его (закон) в весеннюю сессию, если по датам, регламенту это станет возможным", - не исключил парламентарий.

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Законопроект о телемедицине предусматривает создание единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, определяет ее оператора, состав обрабатываемых в ней сведений, правовые основы ее функционирования и информационного взаимодействия с иными информационными системами, а также поставщиков и пользователей информации. Согласно документу, порядок организации и проведения консультаций и консилиумов с применением телемедицинских технологий, а также правила идентификации участников дистанционного взаимодействия утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

"Необходимо, чтобы каждая больница в каждом регионе и городе работали в единой системе", - подчеркнул Герасименко.

Он обратил внимание, что благодаря такой системе "будет создан единый реестр ВИЧ-инфицированных, онкобольных, что позволит вести контроль за лечением этих пациентов и правильно рассчитывать потребности в препаратах". Еще одно направление в рамках развития телемедицины - это возможность "закольцевать" в одну систему "не только лечебные учреждения и поликлиники, но и медицинское страхование для расчета финансирования", продолжил депутат. Кроме того, по его мнению, важно, что в рамках единой системы будет производиться выписка электронных рецептов, по которым лекарства будут выдаваться бесплатно. "Также в законопроекте прописана процедура выдачи электронных больничных листов и эта мера, безусловно, позволит защитить больничный лист от подделки", - добавил парламентарий.

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