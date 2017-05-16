На первый телевизионный конкурс "ТЭФИ - Бессмертный полк" поступило около 300 работ

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Около 300 работ со всей России поступило на первый международный телевизионный конкурс "ТЭФИ - Бессмертный полк", посвященный телевизионным и кинопроектам, связанным с тематикой Великой Отечественной войны. Об этом заявила на пресс-конференции в Москве генеральный директор фонда "Академия российского телевидения" Этери Левиева.

"Это наш первый опыт, мы подумали, что было бы правильно выделить в отдельный конкурс работы телевизионного и кинонаправления, связанные с Великой Отечественной войной, и мы не ошиблись - около 300 работ было представлено со всей России", - сказала Левиева.

По ее словам, в конкурсе принимали участие также журналисты из стран ближнего зарубежья, в частности, из Казахстана.

Она также отметила, что главная цель конкурса - это привлечь внимание СМИ, телеканалов, крупных продюсерских компаний и способствовать тому, "чтобы военная тематика была шире и ярче представлена на российском телевидение и телеэкране".

Президент конкурса "ТЭФИ - Бессмертный полк" режиссер Игорь Угольников отметил, что наибольшее количество работ на конкурс было представлено из Москвы - 33. Также много работ поступило из Екатеринбурга (12) и Тюмени (10), добавил он.

"ТЭФИ - Бессмертный полк"

Участниками конкурса "ТЭФИ - Бессмертный полк" являются теле- и кинокомпании, студии, продюсерские центры, вещающие в эфире и интернете.

В настоящий момент в конкурсе представлено в общей сложности восемь номинаций: "Телевизионный художественный фильм/сериал", "Телевизионный документальный фильм", "Телевизионный короткометражный фильм", "Информационный сюжет", "Репортер", "Режиссер телевизионного фильма/ сериала", "Оператор телевизионного фильма/сериала". Также была заявлена номинация "Телевизионный анимационный фильм", однако в ней не были представлены работы.

Для каждой номинации определены тройки финалистов. Например, в номинации "Телевизионный художественный фильм/ сериал" представлены такие картины, как "А зори здесь тихие...", "Дорога на Берлин", "Битва за Севастополь", а в номинации "Телевизионный документальный фильм" представлены "Дети войны", "Маутхаузен. Земля, пропитанная болью", "Мое детство - эвакуация".

Конкурс организован Фондом "Академия Российского телевидения" совместно с общероссийским общественным движением "Бессмертный полк России".

Награждение победителей "ТЭФИ - Бессмертный полк" состоится 18 мая 2017 года в Центральном академическом театре Российской армии.