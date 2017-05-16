Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому

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СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать обращение телеведущего Владимира Познера к Владимиру Путину с вопросом о применении к атеистам закона об оскорблении чувств верующих в связи с вынесенным приговором блогеру Руслану Соколовскому, осужденному судом на 3,5 года условно по этой статье.
"Нет, не будет никакой реакции", - сказал пресс-секретарь. "Это вопрос риторический", - считает он. "Вопрос об ответственности не входит в прерогативу администрации президента или Кремля, это касается нашей судебной системы", - заявил журналистам Песков.
В понедельник Владимир Познер в эфире Первого канала прокомментировал приговор блогеру Руслану Соколовскому, осужденному за использование компьютерной игры в церкви по обвинению в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств. Познер обратился с просьбой, в том числе к главе государства, дать исчерпывающее разъяснение относительно того, является ли атеизм нарушением Уголовного кодекса РФ, в частности, закона об оскорблении чувств верующих.