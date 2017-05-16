Медведев: никаких планов по введению налога на бездетность в РФ не существует

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев опроверг сообщения о якобы планах по введению налога на бездетность.

"Скажу вам прямо, чтобы не заводить рака за камень: никаких планов по введению такого закона и такого налога не существует, так что и мужчины, и женщины в этом смысле могут успокоиться", - сказал Медведев на встрече с работниками одного из петербургских предприятий, отметив, что эта "тема закрыта".

По словам главы правительства, "в СМИ много чего пишут, и далеко не всегда все, что обсуждается потом, становится законопроектами". Медведев напомнил, что еще в период, когда он сам только начинал трудовую деятельность, такой налог существовал - на холостяков, одиноких и малосемейных граждан, "я даже название помню". "Но сейчас таких планов нет, тема закрыта", - еще раз заверил премьер.

При этом Медведев отметил, что нужно продолжать курс на стимулирование дополнительной рождаемости. "Та же самая программа материнского капитала, я недавно смотрел данные - за время ее существования 5 млн семей по этой программе улучшили свои жилищные условия, это серьезная цифра", - сказал глава кабмина. "Это очень хорошая программа, мы от нее не отказываемся, и мы продлили ее действие на будущее, во всяком случае на ближайший период, там посмотрим", - подчеркнул Медведев.

Однако, продолжил он, сейчас стоит задача стимулировать рождение не только вторых, но и первых детей в семьях, что обусловлено демографической ямой, в которую страна попала из-за последствий 1990-х годов. "И вот нам нужно стимулировать именно первое рождение", - заключил премьер, пояснив, что идет проработка этого вопроса.

На минувшей неделе заместитель председателя Мосгордумы, актер театра и кино Николай Губенко выступил с инициативой ввести налог на бездетность и перечислять полученные средства для поддержки многодетных семей. При этом глава Минтруда Максим Топилин заявил, что его ведомство отрицательно относится к подобной инициативе. По его словам, министерство готовит свои предложения о мерах, стимулирующих рождаемость, "но они связаны с поддержкой населения, с поддержкой рождения, а ни в коем случае не с наказанием".

Негативно оценила эту идею также сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина. По ее мнению, подобное предложение направлено на дискриминацию части россиян, поэтому является ошибочным.