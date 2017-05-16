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Голодец: конкурс на специальность повара в колледжах выше, чем во многих вузах

Общество
16 мая, 15:13 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 16, мая. /ТАСС

Конкурс составляет до 12 человек на место

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КРАСНОДАР, 16 мая. /ТАСС/. Конкурс среди абитуриентов, поступающих в колледжи на специальность повара, очень высок в этом году и составляет до 12 человек на место. Об этом во вторник заявила журналистам вице-премьер Ольга Голодец.

"Поваров сегодня не хватает. Сегодня есть спрос действительно на хорошо подготовленные кадры. Меня порадовало, что в некоторых регионах в этом году конкурс на повара в колледжи существенно превышает конкурс во многие высшие учебные заведения", - сказала Голодец.

Она уточнила, что в некоторых колледжах конкурс абитуриентов составляет более 10 человек на место. "Конкурс на повара, мы это обсуждали, в Краснодарском крае, в Москве в отдельные колледжи составляет 12 человек на место", - заключила вице-премьер.

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