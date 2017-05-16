Комитет Думы поддержал законопроект об ответственности за склонение детей к суициду

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором, основном чтении законопроект об уголовной ответственности за создание так называемых групп смерти в интернете, призывающих несовершеннолетних к совершению суицида. Инициатором рассмотрения первоначально выступила вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая. Вопрос предложено вынести на рассмотрение 24 мая.

В рамках обсуждения редакции законопроекта ко второму чтению практически не внесено изменений. Комитет рекомендовал принять ряд поправок юридико-технического характера.

Согласно законопроекту, принятому в первом чтении 19 апреля, основные изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. В частности, предлагается дополнить УК РФ новыми статьями 110.1 и 110.2 - "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства" и "Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства". Они предусматривают максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы за склонение к суициду, в том числе несовершеннолетних.

Как заявляла Яровая, вводится наказание за организацию так называемых групп смерти и онлайн-игр суицидальной тематики, таких как "Беги или умри". Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, говорится в тексте поправок в УК.

То же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося произведения, средств массовой информации или интернета, предлагается карать лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Доведение до самоубийства

Кроме того, действующая статья 110 УК РФ "Доведение до самоубийства" дополняется нормами о повышенной ответственности за доведение до самоубийства несовершеннолетних и беременных. Максимальное наказание за доведение детей и подростков до суицида предлагается установить в виде восьми лет лишения свободы.

Как ранее пояснила один из соавторов законопроекта, член думского комитета по госстроительству и законодательству Ольга Баталина, к сожалению, количество самоубийств несовершеннолетних в РФ растет, и здесь все большую роль играют интернет-ресурсы, социальные сети. По ее словам, технологии доведения до самоубийств, особенно подростков с неокрепшей психикой, меняются, в значительной степени это теперь дистанционное воздействие посредством телекоммуникационных сетей.

В связи с этим, уточнила депутат, предлагается ужесточить ответственность по статье 110 УК РФ о доведении до самоубийства с пяти до шести лет лишения свободы. Одновременно, по ее словам, вводятся отягчающие признаки, в случае если действия по склонению к суициду совершены в отношении несовершеннолетних, лиц, находящихся в беспомощном состоянии, беременных женщин, в отношении двух или более лиц, а также совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. В таком случае максимальное наказание может составить до восьми лет лишения свободы, констатировала Баталина.

Более 2000 детских суицидов

В пояснительной записке к законопроекту авторы ссылаются на информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой ежегодно более 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством, значительно большее число людей совершают попытки самоубийства.

Как фиксирует ВОЗ, суицид является одной из ведущих причин смерти среди молодых людей в возрасте 15-29 лет в глобальных масштабах. В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг., утвержденной президентом РФ, подчеркивается сложная ситуация с суицидами среди молодых людей в возрасте от 10 до 18 лет и указывается на необходимость разработки системы мер по предотвращению подросткового суицида, говорится в сопроводительных документах.

В свою очередь, по данным Следственного комитета РФ, в 2016 году ушли из жизни в результате самоубийства 720 детей, а за последние три года совершили суицид 2205 детей. Анализ причин свидетельствует о появлении новых форм преступных действий, оказывающих влияние на сознание ребенка и мотивацию его поведения, которые не охватываются действующими составами Уголовного кодекса РФ, заключается в пояснительной записке.