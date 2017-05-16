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Власти Таиланда не станут блокировать Facebook

Общество
16 мая, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Министерство цифровой экономики и общества страны удовлетворено действиями социальной сети в вопросах удаления контента

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Министерство цифровой экономики и общества Таиланда отказалось от плана закрыть доступ к Facebook, несмотря на то, что социальная сеть до сих пор не заблокировала весь контент, который правительство страны сочло незаконным. Об этом сообщила электронная версия газеты Bangkok Post.

Национальная комиссия по эфирному вещанию и телекоммуникациям Таиланда подтвердила, что Facebook по требованию властей уже заблокировал 178 из 309 "незаконных" постов. По ее данным, 131 пост остается в общем доступе в связи с тем, что отделение американской корпорации в королевстве еще не получило соответствующие распоряжения суда.

"После того как Facebook получал оригиналы постановления суда, он блокировал их (посты - прим. ТАСС) в течение 24 часов", - отметил председатель Национальной комиссии по эфирному вещанию и телекоммуникациям. Отмечается, что во вторник в отделение Facebook будут направлены решения в отношении 34 постов.

По информации издания, комиссия, а также Министерство цифровой экономики и общества страны удовлетворены действиями социальной сети в вопросах удаления контента.

Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу Ассоциация интернет-провайдеров королевства направила главе отделения Facebook в Таиланде письмо с требованием властей страны удалить до 10:00 вторника по местному времени (06:00 мск) 131 пост.

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