Срок приема поправок к законопроекту о реновации будет продлен до 21 июня

МОСКВА , 16 мая. /ТАСС/. Срок приема поправок ко второму чтению законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы будет продлен до 21 июня. Об этом ТАСС сообщил председатель профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Ранее сообщалось, что принятие поправок к этой инициативе завершится 20 мая.

"На месяц еще будет продлен срок принятия поправок, чтобы общественность и те, кто желает выступить с поправками, внесли их", - сказал глава комитета. Он особо отметил, что основная цель разработчиков в том, чтобы "законопроект был для москвичей гарантией Конституции".

Кроме этого, по словам Москвичева, в этом документе будет меньше отсылочных норм. "Мы будем стараться писать законопроект о реновации прямого действия, чтобы было меньше отсылок", - указал он.

Парламентарий также сообщил, что в четверг, 18 мая, на Совет Думы будет вынесено предложение провести парламентские слушания по реновации жилфонда столицы 20 июня.

"Мы пригласим на них все заинтересованные структуры, все фракции, общественность, законодателей города Москвы", - отметил депутат.

Проект о реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.

Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., в которых проживают 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. Чтобы дом снесли, необходима поддержка этого решения со стороны двух третей собственников квартир.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение законопроекта до июля. По его мнению, до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу принимать ключевые решения по закону во втором чтении преждевременно и нецелесообразно.