Глава Союза WorldSkills Russia: только 20% выпускников школ должны идти в вузы

В турнире по дзюдо среди ветеранов и кадетов приняли участие более 150 спортсменовНовости партнеров 16 мая, 15:00
Взрывы газа с человеческими жертвами в многоквартирных домах в РФ с 2016 г. ДосьеБиографии и справки 16 мая, 14:56
Срок приема поправок к законопроекту о реновации будет продлен до 21 июняОбщество 16 мая, 14:53
"Манчестер Юнайтед" первым из клубов английской премьер-лиги заработает £1 млрд призовыхСпорт 16 мая, 14:52
Генпрокуратура ФРГ исключила версию теракта при взрыве рядом с автобусом "Боруссии"Происшествия 16 мая, 14:52
Шахматист Карякин в рамках московского этапа Гран-при провел сеанс одновременной игрыСпорт 16 мая, 14:52
Роскосмос не нашел желающих доставить "Протон" на Байконур для запуска модуля МЛМКосмос 16 мая, 14:48
Mail.ru Group может лишиться 25 млн украинских пользователей из-за санкцийЭкономика и бизнес 16 мая, 14:48
Адвокат: позиция лыжников Легкова и Белова в CAS прозвучала убедительнее FISСпорт 16 мая, 14:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 16 мая. /ТАСС/. Только 20% выпускников школ должны идти в вузы, остальные могут осваивать рабочие профессии в колледжах. Об этом заявил журналистам генеральный директор Союза WorldSkills Russia ("Молодые профессионалы") Роберт Уразов.
"Наверное, есть такая классическая формула, 20 на 80. Все-таки рабочие руки в первую очередь определяют, какой прибавочный продукт будет. Нам нужны те ребята, которые не перераспределяют ценности, которые больше занимаются не управлением, либо учетом, а именно создают те вещи, которые нам нужны", - отметил Уразов.
Он подчеркнул, что и повара, и кондитеры, и сварщики, и фрезеровщики делают "реальные вещи", которые потом покупают наши граждане.