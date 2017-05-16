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Глава Союза WorldSkills Russia: только 20% выпускников школ должны идти в вузы

Общество
16 мая, 15:01 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 16, мая. /ТАСС

Роберт Уразов считает, что остальные могут осваивать рабочие профессии в колледжах

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КРАСНОДАР, 16 мая. /ТАСС/. Только 20% выпускников школ должны идти в вузы, остальные могут осваивать рабочие профессии в колледжах. Об этом заявил журналистам генеральный директор Союза WorldSkills Russia ("Молодые профессионалы") Роберт Уразов.

"Наверное, есть такая классическая формула, 20 на 80. Все-таки рабочие руки в первую очередь определяют, какой прибавочный продукт будет. Нам нужны те ребята, которые не перераспределяют ценности, которые больше занимаются не управлением, либо учетом, а именно создают те вещи, которые нам нужны", - отметил Уразов.

Он подчеркнул, что и повара, и кондитеры, и сварщики, и фрезеровщики делают "реальные вещи", которые потом покупают наши граждане.

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