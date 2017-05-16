Ситуация на дорогах Москвы к вечеру осложнится из-за непогоды

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы прогнозирует дальнейшее осложнение дорожной ситуации в столице во вторник в вечерний час пик из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОДД.
"В течение дня в Москве ожидается ухудшение погодных условий - дождь, а также усиление ветра, скорость порывов может достигать 15-17 метров в секунду. Непогода может негативно отразиться на дорожной ситуации. Ожидается, что загруженность столичных дорог составит 8-9 баллов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в вечерний час пик прогнозируются серьезные затруднения движения по направлению в область, а именно на Варшавском, Каширском и Щелковском шоссе, проспекте Мира и шоссе Энтузиастов.
"Кроме того, ожидаются затруднения движения в центральной части города, на МКАД, Третьем транспортном и Садовом кольцах в связи с проведением работ по программе "Моя улица", - сообщили в пресс-службе.
Водителей просят быть более внимательными и аккуратными на дорогах и по возможности пользоваться городским транспортом.