Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москалькова передала в СК новое обращение по преследованию секс-меньшинств в Чечне

Общество
16 мая, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Уполномоченный по правам человека отметила, что получила еще одно обращение с конкретными фамилиями и именами от "Новой газеты"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова передала в Следственный комитет РФ новое обращение по преследованию представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

"Я получила еще одно обращение с конкретными фамилиями и именами от "Новой газеты" и направила на рассмотрение (председателя СКР) Александра Ивановича Бастрыкина", - сказала омбудсмен, отвечая на вопрос журналистов о ходе проверки сообщений СМИ о нарушениях прав граждан нетрадиционной сексуальной ориентации, которые якобы имели место в Чечне.

Смотрите также

Кадыров обещал содействовать расследованию по публикациям о преследовании секс-меньшинств

Власти Чечни готовы к взаимодействию в проверке сообщений о секс-меньшинствах

Меркель попросила Путина обратить внимание на ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне

"Я готова принять любого, кто хотел бы защиты и официального расследования, и помочь установить в отношении этих людей меры государственной защиты", - заверила Москалькова. Она подчеркнула, что "никто и нигде не должен быть подвержен насилию".

В статье "Убийство чести", опубликованной 1 апреля, "Новая газета" со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались, сообщила о задержаниях и возможных убийствах жителей Чечни из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации. Соответствующее заявление регионального совета было опубликовано 4 апреля на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин наделил ФСБ правом изымать земельные участки и объекты имущества для госнужд
2
В США умер киноактер Олег Видов
3
"Яндекс" назвал действия властей Украины санкциями против самих украинцев
4
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
5
Верховная рада запретила использование георгиевской ленты
6
Лавров доложил Путину о встрече с Трампом
7
FT: хакеры выложили в сеть второй похищенный у спецслужб США вирус
Темы дня
Загрузка...
Реклама