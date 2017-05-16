Москалькова передала в СК новое обращение по преследованию секс-меньшинств в Чечне

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова передала в Следственный комитет РФ новое обращение по преследованию представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

"Я получила еще одно обращение с конкретными фамилиями и именами от "Новой газеты" и направила на рассмотрение (председателя СКР) Александра Ивановича Бастрыкина", - сказала омбудсмен, отвечая на вопрос журналистов о ходе проверки сообщений СМИ о нарушениях прав граждан нетрадиционной сексуальной ориентации, которые якобы имели место в Чечне.

"Я готова принять любого, кто хотел бы защиты и официального расследования, и помочь установить в отношении этих людей меры государственной защиты", - заверила Москалькова. Она подчеркнула, что "никто и нигде не должен быть подвержен насилию".

В статье "Убийство чести", опубликованной 1 апреля, "Новая газета" со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались, сообщила о задержаниях и возможных убийствах жителей Чечни из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации. Соответствующее заявление регионального совета было опубликовано 4 апреля на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.