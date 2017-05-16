Володин поддержал сотрудничество со Швейцарией в сфере медицинских исследований

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею развития сотрудничества между Россией и Швейцарией в сфере медицинских исследований.

16 мая на встрече спикера с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии (нижняя палата парламента) Йюргом Шталем один из швейцарских парламентариев задал вопрос по поводу двустороннего взаимодействия в области научных исследований в сфере медицины.

"Интересное направление, которое развивается в России. Если у вас будут конкретные предложения, мы их, безусловно, будем поддерживать и адресовать в правительство РФ, отраслевые министерства", - ответил Володин. По его мнению, подобные темы "можно рассматривать в рамках коммуникаций между торговыми палатами, которые в этой сфере работают достаточно эффективно". "Создание условий для развития нашего экономического сотрудничества - одна из задач, которые мы перед собой видим", - сказал глава нижней палаты российского парламента.

Со своей стороны, первый вице-спикер Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков, также присутствовавший на встрече, привел пример возможного взаимодействия в области высокотехнологичной медицины. Он напомнил, что в настоящее время в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) реализуется проект строительства коллайдера, в котором принимают участие ведущие российские ученые, в том числе из новосибирского Института ядерной физики.

"В этом же институте ученые, которые занимаются в том числе и ускорителями, создали прибор, который позволяет с помощью излучения, аналогичного тому, что в коллайдере, излечивать неоперабельный рак, - рассказал политик. - Это совершенно уникальная технология, нигде в мире этого еще нет, это (например, лечение) рака головного мозга". "У нас таких разработок очень много, они находятся на самом передовом крае современной медицины и техники", - отметил Жуков, выразив уверенность в том, что в этой сфере "есть хорошие возможности для сотрудничества".

"Нам нужно продумать форму и, возможно, провести совместное мероприятие, которое было бы посвящено именно развитию экономических связей и реализации новых проектов через в том числе парламентские коммуникации", - резюмировал Володин. На такую встречу можно было бы пригласить представителей бизнеса и торгово-промышленных палат двух стран, добавил он.