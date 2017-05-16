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В Петербурге разработали памятку безопасности для любителей гулять по крышам

Общество
16 мая, 17:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, мая. /ТАСС

20 мая в городе пройдет первая легальная экскурсия по крышам

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© Руслан Шамуков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Первая легальная экскурсия для любителей гулять на крышах пройдет в Санкт-Петербурге 20 мая, власти города разработали для участников памятку безопасности, сообщил сегодня журналистам председатель комитета по развитию туризма города Андрей Мушкарев.

"Мы разработали и согласовали с МЧС и МВД памятку, как сделать экскурсии по крышам Петербурга более безопасными. Первая такая легальная экскурсия пройдет 20 мая", - рассказал он. Документ в ближайшее время будет размещен на официальном городском туристическом портале VisitPetersburg.

Туристические сервисы представляют экскурсии по крышам Петербурга как "один из способов увидеть город с неожиданной стороны". Путеводители предлагают несколько видов таких экскурсий, в том числе романтические свидания на крыше, в ходе которых туристов проводят в башенки с видом на исторический центр, и оставляют наедине на 1,5 часа, и фотосессии с любым количеством участников.

Проводятся также музыкальные фестивали, гостям которых рекомендуют надевать удобную одежду и обувь и соблюдать правила пребывания на крыше, принимая все риски, и запрещают приносить с собой и распивать спиртные напитки, подходить к краям крыши более чем на метр, использовать оружие и пиротехнику.

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