В Петербурге разработали памятку безопасности для любителей гулять по крышам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Первая легальная экскурсия для любителей гулять на крышах пройдет в Санкт-Петербурге 20 мая, власти города разработали для участников памятку безопасности, сообщил сегодня журналистам председатель комитета по развитию туризма города Андрей Мушкарев.

"Мы разработали и согласовали с МЧС и МВД памятку, как сделать экскурсии по крышам Петербурга более безопасными. Первая такая легальная экскурсия пройдет 20 мая", - рассказал он. Документ в ближайшее время будет размещен на официальном городском туристическом портале VisitPetersburg.

Туристические сервисы представляют экскурсии по крышам Петербурга как "один из способов увидеть город с неожиданной стороны". Путеводители предлагают несколько видов таких экскурсий, в том числе романтические свидания на крыше, в ходе которых туристов проводят в башенки с видом на исторический центр, и оставляют наедине на 1,5 часа, и фотосессии с любым количеством участников.

Проводятся также музыкальные фестивали, гостям которых рекомендуют надевать удобную одежду и обувь и соблюдать правила пребывания на крыше, принимая все риски, и запрещают приносить с собой и распивать спиртные напитки, подходить к краям крыши более чем на метр, использовать оружие и пиротехнику.